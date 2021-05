Dấu ấn nữ quyền trong tác phẩm của Tự lực văn đoàn

Triển lãm The Showcase : Dan Ni - Left in the Wake, diễn ra từ 6 - 17.5 tại không gian làm việc Toong (Q.1, TP.HCM), đã chứng minh năng lực ứng biến của đội ngũ giám tuyển khi uyển chuyển thay đổi hành vi tương tác của khán giả với nghệ thuật