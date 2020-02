Dấu tích đền tháp cổ hơn 1.000 năm ở Tây Ninh

Nói về niên đại của các dấu tích, thạc sĩ Lê Hoàng Phong cho biết: “Niên đại có thể từ thế kỷ 8 - 9. Còn có một số giai đoạn muộn về sau nữa, nhưng để biết chính xác thì phải chờ kết luận nghiên cứu phân tích của các nhà khoa học. Tuy nhiên, giai đoạn sớm của các dấu tích có thể ở thế kỷ 8 - 9 sau Công nguyên, thuộc giai đoạn hậu Óc Eo cách đây hơn 1.000 năm”.

Cũng tại Tây Ninh, có rất nhiều di tích ở giai đoạn hậu Óc Eo cùng giai đoạn với di tích tại Bến Đình. Tuy nhiên, theo ông Phong, nếu so với di tích đã được khai quật trước đó thì các dấu tích tại Bến Đình có nhiều điểm đặc biệt hơn. Ông Phong lý giải: “Đó là điêu khắc, hoa văn và kiến trúc của các dấu tích. Có thể so sánh với 2 di tích nổi tiếng ở Tây Ninh là tháp Chót Mạt và tháp cổ Bình Thạnh . Điểm đáng chú ý nhất là tuy những mô típ hoa văn tại Bến Đình có nét tương đồng, nhưng đường nét cầu kỳ và sắc sảo hơn so với ở 2 di tích trên”. Ông Phong nhấn mạnh: “Đây là một di tích rất đặc biệt. Sau khi khai quật đã để lại nhiều nền móng kiến trúc khá nguyên vẹn. Chúng tôi sẽ lắp địa kỹ thuật bằng phương pháp lấp vải và cát, sau đó lấp đất trả lại hiện trạng ban đầu. Các cơ quan chức năng nên tiếp tục đầu tư để sau này khai quật lớn hơn”.