'Dậy sóng' khi truyền thông Anh đưa tin 2 du khách chê khu cách ly Việt Nam 'bẩn thỉu'

Ngày 10.3, trang Sky News gây chú ý khi đăng tải bản tin với nhan đề: “Coronavirus: British couple say they've been abandoned in 'filthy' Vietnamese hospital” (tạm dịch: Dịch Covid-19 : Cặp đôi người Anh nói rằng họ bị bỏ rơi trong một bệnh viện “bẩn thỉu” ở Việt Nam). Cụ thể, hai du khách được nhắc đến có tên là Glenys và Eric Holmes, họ rời sân bay Heathrow của London đến thủ đô Hà Nội ngày 1.3. Đáng chú ý, cặp đôi này đi chung chuyến bay với những hành khách dương tính với dịch Covid-19 được báo chí đưa tin.