Để nghệ sĩ xứng đáng với danh hiệu

Ủy ban Công tác thanh niên thuộc Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc ban hành văn bản yêu cầu các thành viên, đơn vị phát thanh, điện ảnh, truyền hình cấm sóng, không hợp tác với Ngô Diệc Phàm, ngôi sao 9X dính vào bê bối tình dục ở nước này. Trước đó, nữ diễn viên Trịnh Sảng cũng đã bị Tổng cục Quảng bá phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc ra văn bản cấm sóng trên mọi phương tiện truyền thông sau khi cô bị tố về việc thuê người mang thai hộ và bỏ con.

Một trong những đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc là KBS năm ngoái tuyên bố cấm sóng vĩnh viễn hàng loạt ngôi sao như: Jung Suk-won, Kang Sung-wook, Kim Byung-ok, Han Ji-sun. Nữ diễn viên Han Ji-sun đã hành hung tài xế taxi lớn tuổi và đánh cả cảnh sát do say rượu. Nam diễn viên Jung Suk-won bị bắt vì sử dụng ma túy đá. Trong khi đó, nam diễn viên Kang Sung-wook bị kết án tù vì tấn công tình dục một phụ nữ. Nam diễn viên Kim Byung-ok bị khởi tố không giam giữ vì lái xe khi say rượu..