Đêm nhạc cầu truyền hình tới nhạc sĩ Phó Đức Phương

Đây có lẽ là lần đầu tiên các con của nhạc sĩ xuất hiện trong đêm nhạc của cha mình. Phó Vũ Thư - con gái cả của nhạc sĩ, hiện là giảng viên Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội, sẽ hòa tấu piano cùng nghệ sĩ Phó An My - cháu gái nhạc sĩ, tác phẩm do Phó Đức Hoàng - con trai út của ông, sáng tác. Phó Đức Hoàng đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ và là trợ giảng tại Nhạc viện Boston (Mỹ).