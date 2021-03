Đêm nhạc của những nghệ sĩ indie trẻ

Ba nhóm nhạc được lựa chọn thông qua vòng tuyển chọn chính thức của dự án là Mèow Lạc, Mạc and The Odd Stones và Xanh 8+1 sẽ trình diễn trong đêm nhạc lần này.

Sau 5 năm hoạt động, Xanh 8+1 đã ra mắt một số single (đĩa đơn) kết hợp cùng các nghệ sĩ indie như Nhaccuatrang, Mạc Mai Sương . Trong năm 2020, Xanh 8+1 ra mắt album đầu tay mang tên /9/, gồm những bài hát do ban nhạc sản xuất trong 2 năm 2019 - 2020. Còn Mạc and The Odd Stones gồm 7 thành viên, trong đó giọng ca chính Mạc Mai Sương là cái tên quen thuộc với cộng đồng người trẻ yêu nhạc indie tại Hà Nội.