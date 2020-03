Đeo khẩu trang vẫn sành điệu

Người mẫu Linh Rin mới đây đã được tờ Daily Mail của Anh khen ngợi về phong cách thời trang giữa đại dịch Covid-19 . Daily Mail đăng tải bài viết chủ đề: “Instagram stars protect themselves from the coronavirus in face masks without sacrificing an ounce of style” (tạm dịch: Các ngôi sao Instagram đeo khẩu trang chống dịch Covid-19 nhưng cũng không kém phần sành điệu). Trong bài viết, Linh Rin giữ vị trí đầu tiên trong loạt ảnh cùng sao thế giới tự trang bị thời trang cho mùa dịch. Cô được nhận xét là chỉ một vài “thủ thuật” tạo kiểu dáng, Linh Rin đã biến việc đeo khẩu trang trở nên quyến rũ. Cùng chiếc khăn trùm đầu, mặc áo màu kem, mang kính đen lớn kết hợp khẩu trang y tế , Linh Rin đã gợi ý cho các fan thêm một phong cách thời trang mùa dịch.