Dịch giả tiếng Anh phim ‘Ký sinh trùng’ tiết lộ nhiều chi tiết thú vị

Hôm 30.3, Darcy Paquet đã tham gia buổi phỏng vấn của chương trình radio Audio Heaven - English go go go, đài EBS. Tại đây, anh nói về những kinh nghiệm quý báu khi đảm nhận vai trò dịch phim Ký sinh trùng từ tiếng Hàn sang tiếng Anh.

Khi được hỏi từ tiếng Hàn nào khó nhất đối với mình khi dịch Ký sinh trùng, anh nhanh chóng khẳng định đó là chữ “oppa” (cách gọi “anh trai” của con gái dành cho con trai nhiều tuổi hơn, trong một số trường hợp “oppa” còn có nghĩa là anh yêu). Trong văn hóa giải trí, “oppa” còn là từ xưng hô giữa fan nữ khi gọi các nam thần tượng, tài tử mà họ ngưỡng mộ.

Darcy Paquet giải thích: “Chỉ dịch “oppa” thành “brother” hay thay bằng tên nhân vật cũng có tác dụng. Tuy nhiên, vì tôi biết nhiều đến văn hóa Hàn Quốc và độ phổ biến của Kpop nên tôi hiểu rõ từ này có nghĩa cụ thể như thế nào. Thế nên, tôi cứ tự vấn rằng có nên dịch ra luôn không. Tôi thậm chí còn nghĩ dùng luôn chữ “oppa” vào phim mà không cần dịch”. Cuối cùng, Darcy Paquet cho rằng từ “oppa” không thể dịch được.

Darcy Paquet làm việc lâu năm tại làng phim ảnh Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Ngoài ra, Darcy Paquet còn thêm từ “aigo” (thể hiện sự thất vọng) và “Jeong” (bày tỏ tình cảm) cũng là những từ tiếng Hàn khiến mình “căng não” khi dịch. Đồng thời, dịch giả này còn chia sẻ về việc chuyển ngữ những câu nói chửi thề cũng làm bản thân đau đầu không kém vì anh muốn đem lại sự hài hước cho người xem bằng cách không "bê nguyên xi" đúng nghĩa đen mà dùng các từ thay thế vui nhộn phù hợp với hoàn cảnh. Darcy Paquet hóm hỉnh: "So với cách chửi tục của người Mỹ, người Hàn có rất nhiều từ và kiểu chửi bới. Đó là cả một vấn đề".

Được biết, Darcy Paquet là một nhà phê bình phim người Mỹ đã sống ở Hàn Quốc gần 20 năm. Anh đảm nhận nhiều vai trò trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc: nhà phê bình, giảng viên, tác giả, dịch giả, đạo diễn nghệ thuật và diễn viên bán thời gian.

Darcy Paquet hợp tác với đạo diễn Bong Joon Ho từ Barking Dogs Never Bite (Chó sủa không cắn), bộ phim đầu tay của đạo diễn Bong. Sau đó, cả hai tiếp tục làm việc chung nhiều dự án khác như Memories of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân), Ký sinh trùng… Bên cạnh đó, Darcy Paquet còn dịch cho tác phẩm The Handmaiden (Người hầu gái) của đạo diễn Park Chan Wook.

Một cảnh trong phim Ký sinh trùng ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Chỉ riêng với Ký sinh trùng, Darcy Paquet được khen ngợi hết lời vì khả năng dịch thuật chất lượng vừa trọn nghĩa vừa đem lại cảm xúc chân thật nhất cho người xem nói tiếng Anh khi thưởng thức siêu phẩm thắng Oscar 2020 , một bộ phim hài đen có lời thoại đa nghĩa và ấn tượng.

Đặc biệt, Darcy Paquet còn khiến khán giả Hàn Quốc tán thưởng là thông minh khi dịch món mì Jjapaguri nổi tiếng trong phim thành ''ram-don'' (ghép của chữ "ramyeon" và "udon"). Anh từng bật mí về ram-don: “Tôi thực sự đã tra Google về "ramdon". Nó dường như không phải là một từ trong bất kỳ ngôn ngữ nào cả”.