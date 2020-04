Diễm My 9X gây xúc động khi viết tâm thư gửi mẹ đã khuất

Diễm My 9X vừa chia sẻ hình ảnh thắp hương cho mẹ trong ngày giỗ đầu. Một năm sau cú sốc đột ngột mất đi người yêu thương nhất, nữ diễn viên Mỹ nhân kế có những tâm sự dài khiến khán giả xúc động.

Cô viết: “Mẹ mất như mới hôm qua, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên vẹn, đau đến mức tưởng chừng như không chịu nổi nữa, nhưng rồi cũng sống được qua hết một năm. Trước đây, đối với mình cái chết chỉ như một câu chuyện buồn trên phim ảnh, hay trong cuộc sống , rồi cũng thoáng qua và quên mất, cho tới khi nó xảy ra với chính mẹ mình, người mình yêu thương nhất. Cũng không biết phải diễn tả cảm giác đó nó như thế nào nữa. Cảm giác cuộc đời mình được chia làm 2 giai đoạn, sống với mẹ, và sống để chờ chết để được gặp mẹ. Nghe có vẻ bi lụy quá nhưng đối với mình mất mẹ là mất tất cả".

Dòng chia sẻ đầy tâm trạng của Diễm My 9X sau một năm mất mẹ Ảnh: Chụp màn hình

Diễm My 9X chia sẻ cô đã vượt qua được năm đầu tiên và tin năm thứ 2, thứ 3 sẽ đỡ hơn như lời mọi người nói. Nữ diễn viên sinh năm 1990 hi vọng sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm nhưng thừa nhận "không biết bao giờ có thể thực sự vui trở lại". Để tự an ủi mình, nữ diễn viên tâm sự cô biết mẹ sẽ chẳng bao giờ muốn cô mãi sầu não và mong cô tìm được hạnh phúc thực sự, niềm vui trong cuộc sống.

Trải lòng về một năm qua, người đẹp cũng tìm được vài niềm vui nho nhỏ, cô trở lại với công việc để cuốn theo sự bận rộn. Diễm My 9X bộc bạch: “8 tháng xa nhà ra Hà Nội đóng phim đôi lúc tưởng quên mất nỗi đau đó. Nhưng rồi tối về nó cứ ập đến ngập cả bầu trời. Cuộc đời sao lạ quá. Giỗ đầu này con chỉ xin ông trời cho con hiểu giá trị và ý nghĩa của nỗi đau này là gì, và tại sao con người phải chết”.

Nữ diễn viên vào vai Linh trong phim Tình yêu và tham vọng Ảnh: FBNV

Diễm My 9X cho biết một năm sau ngày mẹ ra đi mãi mãi, cô cho biết chưa bao giờ gặp bà trong giấc mơ. "Không biết bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ cứ thế tan biến đi đâu không biết nữa... để lại con ở lại mồ côi và đơn độc. Sẽ không còn ai thương và hi sinh cho con như mẹ nữa. Giờ còn mình con với cuộc đời xin cho con có được niềm vui niềm hạnh phúc và sự dũng cảm để sống tốt. Con nhớ mẹ rất nhiều", nữ diễn viên xúc động.

Dòng trạng thái của nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đều mong muốn cô sớm vượt qua nỗi buồn để tiếp tục sống vui vẻ và hạnh phúc sau nỗi đau quá lớn mà cô đã trải qua. Diễn viên Ốc Thanh Vân bình luận: "Chia sẻ cùng em nhé bé My". Ca sĩ Jun Phạm bày tỏ: "Thương em! Mẹ vẫn luôn bên em, như anh 12 năm rồi nhưng vẫn luôn cảm nhận được khi cần". "Mạnh mẽ lên em, chỉ được buồn đúng hôm nay, mai lại gác lại để sống có ý nghĩa như mẹ em luôn mong nhìn thấy em nhé", một người bạn chia sẻ.