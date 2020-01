Điện ảnh Trung Quốc 'bốc hơi' 2 tỉ USD vì virus corona

Đoàn làm phim Giải cứu vùng địa cực (Polar Rescue) do Chân Tử Đan đóng chính thông báo ngừng lịch quay để phòng tránh dịch viêm phổi do virus corona gây ra. Bộ phim bấm máy vào cuối tháng 12.2019 ở núi Trường Bạch. Đoàn phim tiếp tục công tác ghi hình sau khi nghỉ 3 ngày để đón tết Nguyên đán

Trang Sina dẫn thông báo từ nhà đầu tư Vương Hải Phong nêu rõ: “Để đảm bảo an an toàn và sức khỏe cộng đồng , đoàn làm phim Giải cứu vùng địa cực quyết định tạm dừng quay hình cho đến tháng 11”. Vương Hải Phong nói với báo giới đoàn phim có đến 300 nhân viên hậu kỳ, 500 diễn viên bao gồm ngôi sao nổi tiếng và diễn viên quần chúng. Với số lượng lớn người cùng làm việc trong thời điểm này là rất thiếu an toàn, nguy cơ lây nhiễm virus corona có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, tạm hoãn quay là điều cần thiết.