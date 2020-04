Diễn viên Anh Đức chia sẻ về tình bạn với Lâm Vỹ Dạ sau khi chia tay

Tập 52 của chương trình Sức sống thanh xuân trình chiếu những màn tranh luận gay gắt giữa các nghệ sĩ như Anh Đức, Phương Trinh Jolie, Vân Trang, Lâm Vinh Hải, Lê Lộc, Hồ Quang Hiếu, Tăng Nhật Tuệ… về những vấn đề gần gũi trong cuộc sống từ tình bạn, tình yêu, tình đồng nghiệp đến những cách ứng xử trong những mối quan hệ, công việc. Từ đó, mỗi người đều chắt lọc cho mình những quan điểm phù hợp, khiến cuộc sống luôn đầy năng lượng tích cực. Sức sống thanh xuân tuần này cũng tập hợp lại những chủ đề rất hấp dẫn như: Làm việc nên chọn hoàn thành hay hoàn hảo, Thanh xuân nên chọn mạo hiểm hay an phận, Buông tay là bài học khó dành cho tuổi thanh xuân…

Trong số đó, chủ đề Có hay không tình bạn khác giới được các nghệ sĩ bàn luận sôi nổi. Khi MC Ốc Thanh Vân đặt câu hỏi về tình bạn khác giới, Anh Đức thẳng thắn chia sẻ: “Bạn thân khác giới có thể có nhưng nó phải có những giới hạn nhất định ở mức độ bạn bè chứ không thể nào vượt qua đó được. Thực ra vẫn có những khoảng cách nhất định giữa nam và nữ”. Suy nghĩ của Anh Đức nhận được sự đồng thuận của Ốc Thanh Vân, nữ diễn viên cũng bày tỏ bản thân là người “khó chịu” với những mối quan hệ thân thiết quá mức giữa nam và nữ, đặc biệt là những mối quan hệ xung quanh ông xã Trí Rùa.

Anh Đức tiết lộ giữ khoảng cách khi làm việc chung với tình cũ Lâm Vỹ Dạ Ảnh: FBNV

Trong dịp này, Anh Đức cũng đề cập đến nhân vật “bạn thân khác giới” của anh là diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Khi còn là diễn viên học chung tại trường sân khấu, hai nghệ sĩ từng có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Sau đó chuyện tình kết thúc trong êm đẹp và cho đến giờ, Anh Đức và Lâm Vỹ Dạ vẫn là những người bạn tốt. Anh Đức cũng từng chia sẻ trên báo: “Lúc trước tôi rất nhát, Lâm Vỹ Dạ là người chủ động “tấn công” và sau đó chúng tôi quen nhau. Nhờ Dạ mà tôi cũng cởi mở, vui vẻ hơn”. Sau một thời gian chia tay, Anh Đức và Lâm Vỹ Dạ đã kéo gần khoảng cách, trở thành bạn thân của nhau.

“Khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi mới bắt đầu thân hơn, cởi mở hơn với những cái chia sẻ trong cuộc sống. Nhưng dù gì đi nữa, Anh Đức vẫn giữ những khoảng cách nhất định vì Dạ có gia đình rồi. Đức luôn ý thức điều đó và giữ khoảng cách nhất định, mình chia sẻ việc gì cũng ở một mức độ nhất định để đôi bên đều cảm thấy thoải mái”, Anh Đức cho biết. Nam diễn viên cũng nói thêm mối quan hệ của anh và chồng Lâm Vỹ Dạ là diễn viên Hứa Minh Đạt vẫn tốt đẹp. Anh em vui vẻ mỗi khi gặp nhau vì bản thân luôn biết “điểm dừng” trong mối quan hệ bạn bè với người cũ, tránh sự khó xử cho đôi bên.

Dù cùng quan điểm với Anh Đức nhưng Lê Lộc lại quyết liệt hơn. Cô khẳng định bản thân không bao giờ cho phép sự tồn tại của tình bạn khác giới. Con gái Lê Giang lập luận: “Mình là phụ nữ thì bạn thân là nữ mới hiểu hết chuyện để chia sẻ cùng nhau chứ khác giới đôi lúc không đồng điệu được. Nếu mà nói là bạn thân khác giới, Lộc cho rằng đó chỉ là một cách để người ta muốn tiếp cận mình dễ dàng hơn thôi. Bản thân em không bao giờ cho phép có tình bạn này”.

Phương Trinh Jolie lại cho rằng bạn thân khác giới là điều hoàn toàn bình thường và bản thân nữ diễn viên vẫn đang có một vài mối quan hệ như vậy, đặc biệt là với diễn viên Lý Bình. Trước đó, hai nghệ sĩ cũng dính tin đồn yêu đương trong một thời gian dài khi nam diễn viên làm đạo diễn và đóng nam chính trong MV Nobody Like You của Phương Trinh Jolie. Vì vậy, đây cũng là lần hiếm hoi cô lên tiếng về mối quan hệ của cả hai.