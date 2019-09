Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Phương Điền gây chú ý khi đăng tải thông tin về diễn viên Mạc Can. Theo nam đạo diễn, diễn viên Mạc Can bị tai nạn giao thông, nằm điều trị tại Bệnh viện Gia Định. “Ai biết thân nhân chú, hoặc nhà chú ở xin liên lạc báo với người nhà tình trạng chú đang nguy cấp", đạo diễn Nguyễn Phương Điền viết.

Diễn viên Mai Trần chia sẻ bức ảnh chụp nghệ sĩ Mạc Can trên trang cá nhân. Ông cập nhật tình hình: “Nhận được tin Phương Điền, đang nằm tầng 1 liền chạy lên tầng 2 thăm ông bạn già, cũng may còn nhìn được nhau. Anh Can bị xuất huyết tiêu hóa rất nặng, đang chờ nội soi”.

nghe si mac can bi tngt_05092019

Liên hệ với đạo diễn Nguyễn Phương Điền, ông cho biết diễn viên Mạc Can bị tai nạn giao thông, được người dân đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, vì nguyên tắc của bệnh viện phải có gia đình làm thủ tục giấy tờ nên nam đạo diễn quyết định đăng bài tìm người thân của đồng nghiệp.

“Khi tôi đăng bài thì có một bạn cho tôi số điện thoại em ruột của Mạc Can, tôi có gọi được và chị ấy đang chạy vào. Mọi việc thông tin sẽ được cập nhật liên tục, hiện tại anh Mai Trần đang đứng cạnh Mạc Can”, đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho biết.

Mạc Can là diễn viên, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ ông đóng kịch, đóng phim, làm những trò ảo thuật nho nhỏ khiến khán giả người lớn lẫn khán giả trẻ con đều thích thú. Tuổi trung niên, ông bỗng thành nhà văn viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Tấm ván phóng dao với một bút pháp lạ lùng.