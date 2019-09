Diễn viên Thanh Trúc dẫn trực tiếp Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND

Lần đầu đảm nhận vai trò MC trực tiếp lễ trao giải quan trọng, MC Thanh Trúc vừa phấn khích vừa hồi hộp, cô chia sẻ: “Tôi còn trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề so với tất cả các anh chị MC khác của ANTV, nên chắc chắn không tránh khỏi những áp lực. Nhưng với sự chỉ đạo của đạo diễn Vũ Liêm và sự hỗ trợ hết mình của đàn anh kỳ cựu Thế Cương tôi đã tự tin hơn nhiều để thực hiện công việc của mình”.

Thanh Trúc được biết đến với vai trò nữ diễn viên chính trong bộ phim được nhiều giải thưởng quốc tế của đạo diễn Phan Đăng Di Mekong Stories, hiện được yêu mến với hai bản tin trực tiếp Sáng Phương Nam và Nhịp sống 24/7 của ANTV. Thế Cương là một trong những MC kỳ cựu nhất, đồng hành cùng Truyền hình CAND gần 10 năm, phụ trách biên tập và dẫn bản tin chính An ninh 24h trên ANTV vào lúc 18 giờ tối.

Bên cạnh hai MC chính sẽ là phần dẫn dắt các hạng mục khác của MC Phương Thảo, Minh Khánh, Quốc Khánh… cùng dàn MC hùng hậu của Ban Thời sự Truyền hình CAND. Trong đó, tiết mục mở đầu Lễ trao giải do gần 100 MC mặc cảnh phục, là các thí sinh tham gia dự thi hạng mục Người dẫn chương trình truyền hình xuất sắc trình diễn. Đây được coi là tiết mục đặc biệt, tạo điểm nhấn quan trọng cho lễ trao giải.

Được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Bộ Công an phối hợp tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm vinh danh những tác phẩm và chương trình truyền hình - phát thanh xuất sắc nhất, biểu dương những chiến sĩ làm báo trong lực lượng công an, Liên hoan truyền hình - phát thanh CAND lần thứ 12 được diễn ra từ 9-13.9 tại Thừa Thiên-Huế. Liên hoan năm nay có 5 hạng mục giải thưởng: Tác phẩm báo chí truyền hình, Tác phẩm nghệ thuật phát sóng trên truyền hình, Chuyên mục An ninh trật tự phát trên các Đài truyền hình, Các chương trình phát thanh và Người dẫn chương trình truyền hình. Năm nay, có 519 tác phẩm và các chuyên mục được gửi về tranh giải trong liên hoan…