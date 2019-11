Disney thất vọng với doanh thu các phim gần đây của Fox

Mặc dù có vẻ là một thương vụ thành công khi loạt phim X-Men và Fantastic Four gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), nhưng Walt Disney dường như đang có bước đi khó khăn với loạt phim đầu tiên của hãng Fox mà họ quản lý. Dark phoenix (tựa Việt: Phượng hoàng bóng tối) có lẽ là ví dụ điển hình khi bộ phim chỉ mang về vỏn vẹn 65 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, không như kỳ vọng. Trên thực tế, Breakthrough (Đột phá) là bộ phim của hãng Fox do Disney quản lý duy nhất có lãi cho đến nay. Giám đốc sáng tạo và đồng chủ tịch của hãng Walt Disney, ông Alan Horn, cho đó là một điều rất đáng tiếc.

Trả lời phỏng vấn của tạp chí Variety mới đây, ông Alan Horn đề cập đến những bộ phim thất bại tại phòng vé trong vài tháng qua của hãng Fox. “Chúng tôi thất vọng trước kết quả những bộ phim hãng Fox mang lại. Trước khi mua lại, chúng tôi không được phép nhìn qua về chúng vì đó là quy tắc. Chúng tôi không được phép tương tác với họ, cho họ lời khuyên, cho họ biết phải làm gì hay không nên làm gì”, ông nói.

‘Breakthrough’ là bộ phim của hãng Fox do Disney quản lý duy nhất có lãi cho đến nay ẢNH: JOYNEWS

Alan Horn nói tiếp: “Tuy nhiên, đó là điều thường thấy trong ngành công nghiệp phim ảnh. Tôi không muốn chỉ trích ai cả. Tôi vẫn thích một số bộ phim trong số này, ví dụ như The art of racing in the rain. Ngành công nghiệp này mang tính cạnh tranh và hiện đang khó khăn hơn bao giờ hết. Có những bộ phim hay có thể sẽ không kiếm được nhiều tiền và có những bộ phim không hay vẫn đạt doanh thu tốt. Không thể biết trước được”.

Disney đã là cầu nối thúc đẩy các công ty con lớn như Pixar, Marvel và Star Wars nổi tiếng hơn trước. Những bộ phim thuộc các công ty này thường thành công vượt trội tại phòng vé. Có lẽ vì thế, một chuỗi thất bại với Fox là điều khá mới với “Nhà Chuột”. Và hẳn Disney sẽ rút ra bài học từ thất bại này để có chiến lược hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Với sự ra mắt của dịch vụ truyền hình trực tuyến Disney+, có thể một số dự án phim của Fox với kinh phí bậc trung sẽ xuất hiện trên nền tảng này thay vì màn ảnh rộng. Chẳng hạn The art of racing in the rain có thể sẽ khó thu hút khán giả đến rạp chiếu nhưng lại có thể hấp dẫn trên dịch vụ xem trực tuyến. Disney đã thử nghiệm mô hình này khi phát hành phim Lady and the tramp (Tiểu thư và chàng lang thang) và phim Noelle trên kênh truyền hình trực tuyến.

Dịch vụ truyền hình trực tuyến Disney+ ra mắt từ 12.11 đã đạt 10 triệu lượt đăng ký chỉ sau ngày đầu ẢNH: POLYGON

Dĩ nhiên, vẫn sẽ có những bộ phim của hãng Fox chiếu ngoài rạp và “Nhà chuột” muốn thấy một vài tác phẩm trong số đó mang lại lợi nhuận. May mắn thay, Ford v Ferrari (Cuộc đua lịch sử) của James Mangold đang nhận được những đánh giá tích cực và có nhiều khả năng gây tiếng vang tại Oscar sắp tới, điều đó đồng nghĩa có thể dẫn đến thành công phòng vé.