Disney tổ chức buổi ra mắt hoành tráng phim 'Jungle Cruise' có Dwayne Johnson đóng

Đây là sự kiện ra mắt phim đầu tiên quy tụ đông đảo nhân lực và người hâm mộ giữa tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến ở Mỹ. Tác phẩm Jungle Cruise do Jaume Collet-Serra chỉ đạo, lấy cảm hứng từ chính công viên giải trí của Disney, là một trong những dự án bom tấn lớn ra mắt sau khi tình hình rạp chiếu trải qua giai đoạn vô cùng bết bát như năm 2020. Buổi ra mắt tác phẩm vẫn có đầy đủ các "nghi thức" bao gồm thảm đỏ, giao lưu cùng người hâm mộ, phỏng vấn của báo chí, ký tặng khán giả... khiến cho việc chiếu phim trễ gần một giờ đồng hồ.

Trong dự án sắp ra mắt của Disney, tài tử Dwayne Johnson vào vai thuyền trưởng Frank, chở nhà khoa học Lily Houghton do Emily Blunt thủ vai, vào rừng sâu để tìm Cây đời (Tree of Life) với niềm tin rằng loài cây này là thần dược cho y học hiện đại. Trong cuộc hành trình gian nan, họ phải đấu tranh với nhiều thú dữ, nguy hiểm để đạt được mục đích.

Nữ diễn viên Emily Blunt vừa qua đã xuất hiện trong bom tấn A Quiet Place: Part II do chồng cô là nam diễn viên John Krasinski chỉ đạo. Phim có doanh thu ấn tượng mùa dịch khi thu về số tiền trên 290 triệu USD toàn cầu, riêng tại thị trường Bắc Mỹ trên 157,5 triệu USD. Về phía nam diễn viên Dwayne Johnson, dự án điện ảnh gần nhất có anh tham gia là Jumanji: The Next Level chiếu năm 2019.