Vì sao 'Kingdom: Ashin of the North' gây chú ý khi ra mắt?

Trong khi hai mùa phim truyền hình Kingdom ( Vương triều xác sống - chiếu năm 2019 và năm 2020) vẫn còn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả, các nhà làm phim Hàn Quốc ngay lập tức cho ra mắt bộ phim tiền truyện của series này mang tên Kingdom: Ashin of the North. Phim bắt đầu chiếu trực tuyến từ ngày 23.7. Trước đó, đội ngũ sáng tạo dự án, bao gồm đạo diễn Kim Seong Hun, biên kịch Kim Eun Hee và dàn diễn viên đã gặp gỡ báo chí và hé lộ nhiều điều thú vị về dự án.

Có "bệ đỡ" là 2 mùa phim trước, Kingdom: Ashin of the North không tốn quá nhiều chi tiết để giải thích cho khán giả chuyện gì đã diễn ra trước đó nhưng vẫn đủ khiến người xem tò mò vì cốt truyện gây cấn, máu me. Ở phần phim này, các nhà làm phim kể về nguồn gốc của bọn xác sống vốn là mối nguy của loài người. Phim theo chân nhân vật Ashin (Jun Ji Hyun và Kim Si A đóng chung một vai) vốn là một cô bé xuất thân từ một ngôi làng hẻo lánh. Cô đã vô tình phát hiện ra một loại cây lạ là " saengsacho " có khả năng biến người chết thành những thây ma.