'Mắt biếc', 'Vương triều xác sống' và loạt phim trực tuyến đáng xem tháng 7

Eiichirō Hasumi, dựa trên loạt game nổi tiếng Resident Evil của Capcom, kể về một vụ tấn công Nhà Trắng. Bộ phim hoạt hình này có các sự kiện diễn ra trực tiếp sau các sự kiện trong các bản trò chơi điện tử, dự kiến chiếu trực tuyến ngày 8.7.

Bẻ khóa sinh học (mùa 2)

Series Bẻ khóa sinh học kết hợp yếu tố y khoa và giật gân Ảnh: Netflix

Sau mùa đầu tiên theo chân sinh viên y khoa Mia thực hiện một phi vụ bí mật tại một trường đại học ở Đức, nay mùa 2 của series Bẻ khóa sinh học (tựa Anh: Biohackers) chuẩn bị ra mắt khán giả vào ngày 9.7 tới. Mùa 2 tiếp tục kể câu chuyện của cô nàng sinh viên Mia với những bí ẩn mới, rắc rối mới mà cô gặp phải.

Những điều tôi chưa từng (mùa 2)

Mùa tiếp theo của Những điều tôi chưa từng tiếp tục khám phá những điều sâu kín trong tâm hồn của một cô gái mới lớn Ảnh: Netflix

Phát sóng ngày 15.7 tới, mùa tiếp theo của Những điều tôi chưa từng (tựa Anh: Never Have I Ever) tiếp tục khám phá cuộc sống của cô nàng Devi mồ côi cha. Nếu ở mùa đầu tiên, cô phải đối mặt với sự ra đi của cha thì sang mùa tiếp theo, nhiều vấn đề giữa cô và mẹ bắt đầu nảy sinh. Những điều tôi chưa từng là phim về tuổi trưởng thành, mùa đầu nhận được nhiều lời khen của các nhà phê bình phim ảnh.

Vương triều xác sống: Ashin phương Bắc

Vừa qua, dự án Kingdom: Ashin of the North cũng đã tung trailer hé lộ nhiều tình tiết của bộ phim Ảnh: Netflix

Là tập đặc biệt trong series đình đám Vương triều xác sống (Kingdom) đến từ Hàn Quốc , Vương triều xác sống: Ashin phương Bắc (tựa Anh Kingdom: Ashin of the North) khám phá những bí mật dẫn đến tai họa thây ma. Phim có nữ diễn viên Jun Ji Hyun đóng vai chính. Tập phim này do Kim Seong Hun chỉ đạo. Phim dự kiến phát sóng ngày 23.7.

Series Fear Street

Bộ 3 Fear Street thuộc dòng phim kinh dị chặt chém của Mỹ Ảnh: Netflix

Dòng phim chặt chém, kinh dị của Mỹ tháng 7 này cũng có bộ 3 phim Fear Street lần lượt là Fear Street Part 1: 1994 (chiếu 2.7), Fear Street Part 2: 1978 (chiếu 9.7) và Fear Street Part 3: 1666 (chiếu 16.7) cũng đáng để thưởng thức. Phim kể về những sự kiện kinh hoàng ập xuống một nhóm thanh niên trong một thị trấn.