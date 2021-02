‘Mắt biếc’ bị loại khỏi đường đua Oscar 2021

Các bộ phim có tên trong danh sách rút gọn ở hạng mục Phim quốc tế gồm: Quo Vadis, Aida? (Bosnia và Herzegovina), The Mole Agent (Chile), Charlatan (Cộng hòa Czech), Another Round (Đan Mạch), Two of Us (Pháp), La Llorona (Guatemala), Better Days (Hồng Kông), Sun Children ( Iran ), Night of the Kings (Bờ Biển Ngà), I’m No Longer Here (Mexico), Hope (Na Uy), Collective (Romania), Dear Comrades! (Nga), A Sun (Đài Loan) và The Man Who Sold His Skin (Tunisia). Mắt biếc - đại diện đến từ Việt Nam, gây tiếc nuối khi không có tên trong danh sách vừa công bố.