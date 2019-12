'Hai Phượng' dừng cuộc chơi tại Oscar 2020

Theo đó, 9 hạng mục được công bố gồm Phim tài liệu, Phim tài liệu ngắn, Phim quốc tế , Hóa trang và làm tóc, Nhạc phim, Ca khúc gốc trong phim, Phim hoạt hình ngắn, Phim ngắn, Hiệu ứng hình ảnh.

Trong đó, mục Phim quốc tế xuất sắc nhất thu hút nhiều sự chú ý. Từ danh sách 93 bộ phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tranh tài, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã chọn được 10 ứng cử viên. Những tác phẩm sẽ cạnh tranh ở hạng mục này gồm: The Painted Bird (Cộng hòa Séc), Truth and Justice (Estonia), Les Misérables (Pháp), Those Who Remained (Hungary), Honeyland (Bắc Macedonia), Corpus Christi (Ba Lan), Beanpole (Nga), Atlantics (Senegal), Parasite (Hàn Quốc) và Pain and Glory (Tây Ban Nha).

Việc Hai Phượng sớm bị loại khiến người hâm mộ phim ảnh Việt Nam nuối tiếc ẢNH: ĐPCC

Vậy là Hai Phượng bị loại khỏi cuộc chơi Oscar 2020. Một số đại diện châu Á khác như Na Tra: Ma đồng giáng thế ( Trung Quốc ), Bão trắng 2: Trùm á phiện (Hồng Kông)… cũng có số phận tương tự Hai Phượng.

Parasite (Hàn Quốc) là cái tên châu Á duy nhất được vào vòng trong. Sự xuất hiện của bộ phim này trong bảng đề cử Phim quốc tế xuất sắc nhất không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Thậm chí, đứa con tinh thần của đạo diễn Bong Joon Ho còn được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho hạng mục này ở Oscar 2020.

Sau chiến thắng ở Cannes 2019, Parasite được kỳ vọng tiếp tục sẽ làm nên chuyện tại Oscar 2020 ẢNH: INSTAGRAM

Bên cạnh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất, Parasite (Ký sinh trùng) còn góp mặt tại hạng mục Ca khúc gốc trong phim xuất sắc nhất. Bài hát A Glass of Soju do đạo diễn Bong Joon Ho viết lời, nam diễn viên Choi Woo Sik (đóng vai Ki Woo) thể hiện, đã bất ngờ được đề cử.

A Glass of Soju sẽ đối đầu với ca khúc đình đám: Speechless (phim Aladdin), Into The Unknown (phim Frozen 2), Spirit (phim The Lion King), Never Too Late (phim The Lion King), I Can’t Let You Throw Yourself Away (phim Toy Story 4), Letter To My Godfather (phim The Black Godfather), I’m Standing With You (phim Breakthrough), Da Bronx (phim The Bronx USA), Stand Up (phim Harriet), Catchy Song (phim The Lego Movie 2: The Second Part), Daily Battles (phim Motherless Brooklyn), I’m Gonna Love Me Again (phim Rocketman), High Above The Water (phim Toni Morrison: The Pieces I Am), Glasgow (phim Wild Rose).

Hai siêu phẩm nhà Marvel là Avengers: Endgame (ảnh phải) và Captain Marvel sẽ có cuộc chiến nội bộ tại hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất giải Oscar năm nay ẢNH: INSTAGRAM NV

Hạng mục khốc liệt không kém là Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Oscar 2020 chứng kiến màn chạy đua giữa loạt bom tấn ăn khách gồm: Alita: Battle Angel, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Cats, Gemini Man, The Irishman, The Lion King, 1917, Star Wars: The Rise of Skywalker và Terminator: Dark Fate.