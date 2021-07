Loạt phim hoạt hình trực tuyến đáng chú ý sắp ra mắt

Cụ thể Disney+ vừa tung trailer đầu tiên của loạt phim hoạt hình What If…?. Dự án này sắp chiếu ngày 11.8 năm nay, mùa đầu tiên gồm 10 tập do Bryan Andrews chỉ đạo. What If…? được chuyển thể dựa trên loạt truyện tranh Marvel cùng tên, là phim hiếm hoi của Bryan Andrews trong ghế đạo diễn chứ không phải vai trò họa sĩ vẽ minh họa hay biên kịch như trước đây.

Với tầm nhìn xa, Disney+ cũng đã lên lịch cho nhiều series hoạt hình khác trong 2 năm tới. Cụ thể có Baymax! (dự kiến chiếu đầu năm 2022) kể về người máy chữa bệnh đáng yêu cùng tên trong phim Big Hero 6 (2014) nhưng sẽ có nhiều năng lực mới so với trước đây; series Zootopia+ (sẽ chiếu vào mùa xuân 2022) đào sâu hơn đời sống các nhân vật động vật trong tác phẩm Zootopia (2016); series Iwájú (dự kiến ra mắt năm 2022) được sáng tạo theo phong cách truyện tranh và nhuốm màu khoa học viễn tưởng. Sang 2023 sẽ có thêm 2 loạt phim hoạt hình nhạc kịch đáng chú ý gồm: Tiana kể về thân thế của nàng công chúa cùng tên trong The Princess and the Frog (2009) và Moana, The Series theo chân cô nàng Moana từng xuất hiện trong phim cùng tên chiếu năm 2016.