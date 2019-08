Diva Đài Loan công khai ảnh hẹn hò bạn trai kém 16 tuổi

Cách đây ít giờ, giọng ca sinh năm 1979 khoe loạt ảnh tình tứ chụp cùng bạn trai tên Hoàng Hạo. Đính kèm loạt ảnh dễ thương của cặp sao là dòng trạng thái ngọt ngào: “Tình yêu khiến chúng ta luôn ở bên nhau”. Bài viết của giọng ca 40 tuổi nhận về hơn nửa triệu lượt thích cùng gần 26.000 bình luận và trở thành mối quan tâm của nhiều cư dân mạng. Theo Sina, thời gian gần đây, Tiêu Á Hiên vướng nghi án hẹn hò tình trẻ, hồi tháng 6.2019, cánh săn ảnh còn chụp được cảnh tài xế của thiên hậu xứ Đài chạy xe tới đón Hoàng Hạo sang nhà cô, cả hai ở cùng nhau đến tối muộn.

Cũng nhờ được biết đến với danh xưng bạn trai của diva đình đám Đài Loan, tên tuổi của Hoàng Hạo trở thành từ khóa mà nhiều người rầm rộ tìm kiếm trên mạng. Được biết, nghệ sĩ này hiện 24 tuổi và vừa trở về từ Vancouver (Canada) để tập trung theo đuổi con đường nghệ thuật tại Đài Loan. Mỹ nam 9X gây ấn tưởng với vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng chiều cao 1,83m. Theo truyền thông xứ Đài, Hoàng Hạo đang tích cực học tiếng phổ thông để phục vụ cho các dự án tương lai. Anh cũng đang tham gia một web drama tại quê nhà.

Loạt ảnh tình cảm của Tiêu Á Hiên và Hoàng Hạo vừa được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân ẢNH: WEIBO NV

Chuyện Tiêu Á Hiên hẹn hò với bạn trai kém 16 tuổi đã không còn là điều quá bất ngờ với người hâm mộ của nữ ca sĩ. Giọng ca sinh năm 1979 vốn nổi tiếng với “bộ sưu tập” người yêu dài dằng dặc và đa phần đều kém cô nhiều tuổi.

Trước khi Hoàng Hạo trở thành người yêu trẻ nhất của Tiêu Á Hiên, “danh hiệu” này từng thuộc về người yêu cũ của cô là nam diễn viên Kha Chấn Đông. Nam thần phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi từng hẹn hò với đàn chị họ Tiêu hơn anh 12 tuổi mặc điều tiếng từ công chúng. Tuy nhiên, tháng 7.2014, Tiêu Á Hiên xác nhận cả hai đã chia tay. Bên cạnh hai mỹ nam 9X nói trên, Tiêu Á Hiên cũng từng có mối quan hệ tình cảm nhiều trai trẻ khác như: Elroy, Vương Dương Minh, Mao Gia Ân, Bạch Tử Hiên, Lý An Chác…

Từ khi nổi tiếng đến nay, nữ ca sĩ sinh vẫn được biết đến với không ít chuyện tình bên những mỹ nam kém tuổi ẢNH: WEIBO NV

Tiêu Á Hiên sinh năm 1979 và nổi lên tại Đài Loan từ những năm đầu 2000 với nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám. Nữ ca sĩ 40 tuổi được mệnh danh là thiên hậu/diva của Đài Loan và sở hữu lượng fan đông đảo nhờ phát hành hàng loạt album đắt giá như: Tiêu Á Hiên, Bông hồng đỏ, Ngày mai, 4U, In love with love, The fifth ave, Shut Up and Kiss Me…

Năm 2011, cô được mời dự lễ trao giải Grammy lần thứ 53 và trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Đài Loan có vinh dự xuất hiện trong sự kiện âm nhạc danh giá này. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao, Tiêu Á Hiên dính không ít lùm xùm tình cảm và nhận nhiều phản hồi trái chiều vì chứng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.