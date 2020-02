Doanh thu phim Việt có bị thổi phồng?

Trong cuộc đua phòng vé mùa tết, Gái già lắm chiêu 3 tỏ ra vượt trội so với 30 chưa phải Tết của Trường Giang và Đôi mắt âm dương của Thu Trang. Song, việc công bố doanh thu 102 tỉ đồng từ 1,3 triệu lượt vé khiến một bộ phận công chúng tỏ ra nghi ngờ. Từ khi có trang Box Office Vietnam (trang thống kê doanh thu độc lập, được Box Office Mojo quốc tế sử dụng làm nguồn doanh số phim Việt), báo giới và dân trong nghề có thể so sánh và kiểm chứng phần nào con số doanh thu mà nhà sản xuất tung ra. Ở thời điểm đó, trên Box Office Vietnam, Gái già lắm chiêu 3 chỉ thu được 75 tỉ đồng tiền vé. Trước đó, Box Office Vietnam thừa nhận doanh thu mỗi phim mà website này công bố có thể thấp hơn số liệu thật khoảng 10% do hệ thống kỹ thuật không quét được hết các rạp nhỏ lẻ không bán vé qua mạng. Nghĩa là thực chất Gái già lắm chiêu 3 vào ngày 31.1 đang đạt doanh thu ở mức cao nhất là 85 tỉ đồng. Một khán giả trên mạng có tên Hoàng Dương đã đưa ra tính toán cụ thể và rõ ràng dựa trên toàn bộ thông tin chính thức do ê kíp Gái già lắm chiêu 3 tung ra và cho rằng: Để đạt tới doanh thu tổng 102 tỉ đồng trong 6 ngày, chỉ trong riêng mùng 6 tết, phim phải thu về 23,8 tỉ đồng, tức hơn 1 triệu USD (con số mà chỉ có bom tấn Avengers: Endgame làm được) - điều này là không tưởng, vì trong các kỷ lục mà bộ phim thông tin, không có kỷ lục “đáng giá ngàn vàng” này.