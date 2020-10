Ngỡ ngàng những bức tranh làm từ rơm của thầy giáo miền Tây

Bản sắc: Nhu cầu phẩm giá và chính trị phẫn nộ của Francis Fukuyama (Mỹ), từng đoạt giải Sách hay nhất năm 2018 của báo The Times (Anh) và Sách chính trị hay nhất 2018 do tờ Financial Times (Anh) bình chọn, đã xuất bản tại Việt Nam.