Đội ngũ làm phim hoạt hình 'tay ngang' nở rộ ở châu Phi

Nhà làm phim hoạt hình người Nigeria Ridwan Moshood quyết tâm học cách làm phim hoạt hình cho bằng được. Anh đã dành hàng giờ tại các quán cà phê internet ở thành phố Lagos (Nigeria), xem các đoạn clip hướng dẫn trên YouTube và ghi chép học theo. Theo Đài BBC, chàng trai 26 tuổi này là “ngôi sao” đang lên trong lĩnh vực phim hoạt hình đang nở rộ của châu Phi.

Hai năm trước, Ridwan Moshood được biết đến với bộ phim hoạt hình Garbage Boy and Trash Can (tạm dịch: Cậu bé rác và thùng rác). Phim hoạt hình của Ridwan Moshood lấy cảm hứng từ trải nghiệm bị bắt nạt tồi tệ lúc anh ở trường trung học. Nhà làm phim trẻ tuổi chia sẻ: “Thằng bé rác chính là tôi. Lúc đi học, tôi thường bị bắt nạt và “chết” với tên gọi “thằng bé rác”. Thế nên, tôi quyết định làm Garbage Boy and Trash Can. Tôi muốn những người từng bị bắt nạt biết rằng dù bị gán cho những tên gọi rẻ rúng không có nghĩa con người mình cũng rẻ rúng như thế”.

Ridwan Moshood đang làm bộ phim hoạt hình lấy bối cảnh ở thành phố Lagos có tên In My Hood (tạm dịch: Trong nắp ca-pô ô tô). In My Hood là loạt phim hoạt hình kể về hành trình khốn khó của thanh niên Nigeria tên Shades sau khi chuyển đến thị trấn nằm dưới lòng thành phố Lagos.

Ridwan Moshood đang làm bộ phim hoạt hình lấy bối cảnh ở thành phố Lagos (Nigeria) có tên In My Hood Ảnh: BBC Những bộ óc sáng tạo và đầy cảm hứng Nick Wilson, người sáng lập tổ chức Mạng lưới phim hoạt hình châu Phi, có trụ sở tại thành phố Johannesburg của Nam Phi, cho biết những nhà làm phim hoạt hình hầu hết còn rất trẻ và đều tự học cách làm phim. Doh D Daiga - nhà làm phim hoạt hình người Cameroon sống ở Burkina Faso - cho biết hiện có một đội ngũ rất lớn gồm những bộ óc trẻ, tài năng và sáng tạo trong lĩnh vực phim hoạt hình. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất khiến châu Phi tụt lại phía sau so với các nước trong mảng này là không được đào tạo bài bản. Dù chưa chuyên nghiệp song các tác phẩm phim hoạt hình ở châu Phi bắt đầu gặt hái thành công. Đơn cử bộ phim My Better World (tạm dịch: Thế giới tốt đẹp hơn của tôi) do hãng Fundi Films có trụ sở tại thành phố Johannesburg (Nam Phi) sản xuất. Bộ phim hoạt hình này xoáy vào các kỹ năng sống, dài 55 tập, có nhiều thứ tiếng (tiếng Anh, tiếng Swahili, tiếng Hausa và tiếng Somali). Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của 6 thanh thiếu niên châu Phi, đương đầu với những thử thách ở trường học, gia đình. Đây là loạt phim hoạt hình có nội dung Đây là loạt phim hoạt hình có nội dung giáo dục dành cho thanh thiếu niên, với nhóm viết nội dung lên đến 100 người đến từ 7 quốc gia khác nhau khắp châu Phi. Bộ phim hoạt hình với các tập ngắn 7 phút, đang được phân phối thông qua DVD đến các trường học khắp Kenya, Ghana và Nigeria. Khi được phát sóng trên truyền hình tại Kenya vào đầu năm nay, My Better World nhanh chóng trở thành bộ phim dành cho trẻ em có rating (tỉ suất người xem) cao nhất. Nó cũng được đề cử cho Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy hồi tháng 6 tại Pháp.

Bộ phim hoạt hình My Better World (trái) và Yellow Fever Ảnh: BBC

Các nhà làm phim hoạt hình châu Phi không tự bó hẹp trong đề tài về giới trẻ . Chẳng hạn, bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất của Ng’endo Mukii - họa sĩ kiêm nhà làm phim hoạt hình ở thủ đô Nairobi (Kenya), là Yellow Fever (tạm dịch: Sốt vàng - bệnh sốt gây vàng da do siêu vi trùng thuộc họ Flaviviridae gây ra), đề cập đến vấn đề sử dụng kem làm trắng da của phụ nữ châu Phi. Các chủ đề khác được đề cập trong những tác phẩm của Ng’endo Mukii bao gồm di cư và buôn người. Có thể nói, đối với những nhà làm phim như Ng’endo Mukii, phim hoạt hình là cách lý tưởng để tiếp cận các vấn đề nhạy cảm. “Hoạt hình cho phép người nêu vấn đề ẩn danh, không cảm thấy bị người xem công kích bởi những gì đưa ra”, Ng’endo Mukii giải thích.

Nhiều hãng phim quốc tế bắt đầu để mắt đến phim hoạt hình của châu Phi, ví dụ như Pixar đang thuê các nhà làm phim hoạt hình gốc Phi để sản xuất phim cho họ. Theo tạp chí Forbes, thị trường toàn cầu về phim hoạt hình đang bùng nổ vì sự phát triển chóng mặt các mạng phát trực tuyến. Xu thế này mở ra con đường cho những nhà làm phim nhiệt huyết, lắm ý tưởng ở châu Phi.