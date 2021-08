Dự án 'Captain America 4' tìm thấy diễn viên đóng chính

Vậy là sau một khoảng thời gian dài cùng với biệt đội Avengers chinh chiến trong các phần phim cùng tên, rồi xuất hiện trong series truyền hình riêng về mình là The Falcon and the Winter Soldier, nhân vật Sam Wilson/The Falcon do nam nghệ sĩ Anthony Mackie đóng sẽ xuất hiện trong phần phim thứ 4 của Captain America. Hiện phía Disney/ Marvel vẫn chưa xác nhận thông tin đạo diễn dự án. Về phía biên kịch, nhà làm phim Malcolm Spellman từng "cầm trịch" loạt phim The Falcon and the Winter Soldier sẽ viết kịch bản Captain America 4.