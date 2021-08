Phim người đóng 'Học viện siêu anh hùng' chính thức tìm thấy đạo diễn

Bên cạnh loạt phim truyền hình chuyển thể, series Học viện siêu anh hùng cũng đã chuyển thể thành 3 phần phim điện ảnh là My Hero Academia: Two Heroes (2018), My Hero Academia: Heroes Rising (2019) và My Hero Academia: World Heroes’ Mission (2021). Theo nguồn tin của Deadline, dự án phim người đóng lần này sẽ được hãng phim Toho phát hành ở thị trường Nhật Bản.