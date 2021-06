Những anime chuyển thể ‘gây sốt’ với người hâm mộ

Đã đi một chặng đường dài đến mùa 4 (chiếu từ năm 2013 đến nay) thế nhưng series Đại chiến người khổng lồ (Attack on Titan) vẫn khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi vì mùa 4 được sản xuất thành 2 phần, phần đầu tiên đã ra mắt từ cuối năm 2020 đến tháng 3 năm nay, phần hai dự kiến "đổ bộ" vào năm 2022. Series này dựa trên loạt truyện cùng tên của mangaka (họa sĩ vẽ truyện manga) Hajime Isayama, ra mắt độc giả từ năm 2013 cho đến hiện tại.

Với những ai yêu thích thể loại manga mang tính chất giễu nhại, châm biếm hẳn không thể không biết đến series Thánh phồng tôm (One Punch Man) của mangaka ONE. Tiền thân của manga này là những trang truyện mạng (webcomic), ra mắt lần đầu năm 2009 đến hiện tại. Truyện kể về nhân vật Saitama sống trong một thành phố hư cấu, anh có đầu trọc, thích săn hàng giảm giá , đời sống đơn giản, sở hữu siêu năng lực khủng khiếp là có thể giết chết kẻ thù khổng lồ chỉ với một cú đấm duy nhất. Loạt phim truyền hình chuyển thể cùng tên ra mắt từ năm 2015, được đông đảo người xem yêu mến. Trên Myanimelist, phim được chấm số điểm 8,54 từ hơn 1,6 triệu người dùng.

"Người anh em" của series Thánh phồng tôm, series manga Cậu bé siêu năng lực (Mob Psycho 100 - ra mắt từ năm 2012 đến 2017) của mangaka ONE khi được chuyển thể thành series anime cùng tên (chiếu từ 2016 đến 2019) từng được nhiều trang đánh giá anime đưa vào danh sách một trong những anime hay nhất thập niên 2010. Bám sát nguyên tác của tác giả ONE, loạt phim kể về cậu bé Mob từ khi sinh ra đã có siêu năng lực hơn người, lớn lên, cậu dùng sức mạnh đó để làm điều thiện, diệt trừ cái ác. Cũng như anime Thánh phồng tôm, Cậu bé siêu năng lực mang tính giễu nhại, châm biếm, xen lẫn trong đó là sự hài hước.

Một trong những series xuất sắc của thập niên 2010 bên cạnh Mob Psycho 100 còn có Học viện siêu anh hùng (My Hero Academia - ra mắt từ năm 2016 đến nay). Series anime này được chuyển thể từ manga cùng tên của mangaka Kōhei Horikoshi (ra mắt từ năm 2014 đến nay), kể về quá trình học hỏi để làm siêu anh hùng của một cậu bé không có siêu năng lực.

Phim Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train là hiện tượng phòng vé Nhật Bản từ khi ra mắt hồi tháng 10.2020, có tổng doanh thu tại thị trường Nhật là trên 40 tỉ yên (trên 363 triệu USD), trở thành phim ăn khách nhất Nhật Bản tính đến thời điểm hiện tại. Tác phẩm anime chuyển thể này vượt qua phim Spirited Away (2001) của nhà làm phim Hayao Miyazaki để giành vị trí trên khi tác phẩm Spirited Away trong suốt 19 năm từ khi ra mắt luôn ở ngôi đầu bảng những phim ăn khách nhất Nhật Bản.