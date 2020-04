Manga ăn khách 'One punch man' được chuyển thể thành phim người đóng

Ngày 21.4 (giờ địa phương), Variety cho biết loạt truyện tranh mạng "gây bão" tại Nhật và nhiều nơi trên thế giới One punch man (tựa Việt: Thánh phồng tôm) đang được hãng Sony phát triển thành phim người đóng (live action). Theo đó, hai nhà biên kịch Scott Rosenberg và Jeff Pinkner, những người đã chấp bút phần kịch bản cho bom tấn Venom (ra rạp 2018, có doanh thu trên 855 triệu USD toàn cầu) cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ tương tự đối với dự án này.

One punch man là truyện tranh được đăng trên mạng của tác giả ONE năm 2009, ngay lập tức khiến bạn đọc thích thú và đến năm 2012 thì được xuất bản thành sách. Tác phẩm dõi theo Saitama, một siêu anh hùng đầu trọc và sở hữu sức mạnh vô đối: giết chết bất kỳ đối thủ nào chỉ bằng một cú đấm. Dẫu sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy nhưng bi kịch của Saitama là không được cộng đồng siêu anh hùng chấp nhận, sống một cuộc đời bình thường và cứ mỗi thứ bảy lại săn hàng khuyến mãi ở siêu thị. Tính đến hiện tại, loạt truyện đã bán được 30 triệu bản trên toàn thế giới. Năm 2015, tác phẩm này "cập bến" thị trường truyện tranh Mỹ và cũng đã khiến người hâm mộ "dậy sóng". Nó được chuyển thể thành hai mùa phim truyền hình, mùa đầu tiên được Netflix mua bản quyền. Trên Rotten Tomatoes, phim được chấm 100% từ các nhà phê bình phim.

Theo các nguồn tin mà Variety có được, hãng Sony đã lên kế hoạch đường dài cho loạt phim người đóng One punch man. Dẫu được các biên kịch có tay nghề chấp bút phần kịch bản nhưng câu chuyện về siêu anh hùng đầu trọc được làm phim live action ngay lập tức nhận chỉ trích của khán giả phương Tây vì trước đây có nhiều bộ manga của Nhật bị các hãng phim phương Tây "phá nát" trên màn bạc.

Dự án Attack on Titan đến hiện tại vẫn chưa đi đến đâu trong quá trình sản xuất, đến cuối năm 2019 vẫn chỉ có những úp mở của truyền thông về quá trình sáng tạo tác phẩm này. Trước đó, loạt manga này được Nhật chuyển thể thành phim người đóng nhưng chất lượng bị chê

Trước khi thông tin manga One punch man sẽ có bản người đóng, bạn đọc cũng từng bất ngờ khi nhiều đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood nuôi tham vọng đưa những tác phẩm manga ăn khách của Nhật lên màn bạc. Đạo diễn phim Chú hề ma quái là Andy Muschietti muốn chuyển thể loạt truyện Attack on Titan (Đại chiến người khổng lồ) thành phim người đóng , hãng Warner Bros. sẽ "rót vốn" cho dự án. Attack on Titan lấy bối cảnh tương lai khi loài người phải chống lại những quái vật khổng lồ nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Loạt truyện này của tác giả Hajime Isayama được cộng đồng truyện tranh mến mộ từ khi ra mắt năm 2009 và đã có nhiều mùa phim truyền hình chuyển thể dựa trên nó.