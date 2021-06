Siêu anh hùng Marvel 'phản tư'

Trong series WandaVision, siêu anh hùng Wanda/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen đóng) vì quá đau buồn sau sự ra đi của Vision, cô đã tung ra nguồn năng lượng khủng khiếp, bao bọc cả một thị trấn, tự tái tạo hình hài Vision và tái tạo tất cả những gì bên trong thị trấn theo ý mình. Nguồn năng lượng của Wanda cho phép cô biến tất cả sự vật thành các bộ phim truyền hình theo phong cách thập niên 1950, 1960, 1970... và chính nguồn sức mạnh này đã thao túng tâm trí của những người sống trong thị trấn đó, khiến họ trở thành những diễn viên bất đắc dĩ và trong đầu họ luôn là nỗi đau đớn, dằn vặt của Wanda. Các tình tiết trong phim nối tiếp các sự kiện trong và sau bom tấn Avengers: Endgame (2019).

Việc "phù thủy đỏ" Scarlet Witch sử dụng nguồn năng lượng gây tác động tiêu cực lên con người là sự chất vấn ngược lại những gì khán giả từng xem về siêu anh hùng: nếu những người mang trọng trách bảo vệ cộng đồng, vì những tình cảm riêng tư, lại sử dụng chính sức mạnh của mình để gây tiêu cực cho dân lành thì điều gì sẽ xảy ra? Chuyện công và chuyện tư, đối với một siêu anh hùng, sẽ được cân bằng như thế nào? Sự thay đổi của Wanda từ đầu phim đến cuối phim là câu trả lời: phần sâu kín, cực đoan của con người phải được tiết chế, cân bằng để từ đó nghĩ đến những việc bao dung, lớn lao hơn. Những phút cuối cùng của series cho thấy nhiều sự chuyển biến trong suy nghĩ của Wanda: cô từ không chấp nhận hiện thực nghiệt ngã đã phải chấp nhận nó; khoảnh khắc mà cô cùng người mình yêu thương là Vision nhìn ngắm mọi thứ trở về như ban đầu là một trong các chi tiết "đắt" trong series.

Series WandaVision khai thác rất nhiều ngóc ngách của "phù thủy đỏ" Wanda. Niềm vui, sự đau buồn tột cùng, thậm chí sự cực đoan của nhân vật này được lột tả trong phim Ảnh: Disney

Di sản, trách nhiệm của Steve Rogers/Captain America quá lớn, đè nặng lên vai của người kế nhiệm là Sam Wilson/Falcon Ảnh: Disney

Với series tiếp theo là The Falcon and the Winter Soldier, các nhà làm phim khai thác sự dằn vặt của nhân vật Winter Soldier (Sebastian Stan) vì những sai lầm trong quá khứ, còn Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) thì loay hoay với câu chuyện đó là làm sao để trở thành một Captain America của nước Mỹ trong thời đại mới thay cho người tiền nhiệm là Steve Rogers (Chris Evans). Di sản của siêu anh hùng Steve Rogers đến cuối phim được "bàn giao" lại cho nhân vật Falcon và dĩ nhiên, nhân vật này vẫn còn học hỏi rất nhiều để "nối gót" Steve Rogers.

Siêu anh hùng phải chịu trách nhiệm

Loki trộm khối Tesseract và biến mất trong phần phim Avengers: Endgame Ảnh: Disney

Siêu anh hùng Hulk phiên bản nữ sẽ xuất hiện trong phim truyền hình Marvel Ảnh: Marvel

Cũng đi lên từ tuyến truyện phim điện ảnh , cụ thể là những diễn biến trong Avengers: Endgame, loạt phim Loki sắp tới là series không nên bỏ lỡ đối với người hâm mộ. Trong Avengers: Endgame, thần lừa lọc Loki (Tom Hiddleston) đã trộm khối Tesseract và biến mất. Hành động ăn cắp và trốn chạy này của Loki vô tình gây xáo trộn dòng thời gian và bị Tổ chức Phương sai Thời gian (Time Variance Authority - TVA) bắt và tra xét . Nhân vật này hoặc là sửa chữa những gì mình gây ra, hoặc là bị "xóa sổ". Hậu quả và trách nhiệm của một siêu anh hùng được đề cập đến trong series này.