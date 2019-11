Dự án về nữ văn sĩ đa nhân cách thắng giải tại 'Gặp gỡ mùa thu'

Đây là sự kiện điện ảnh phi lợi nhuận thường niên với các lớp học dành cho đạo diễn, diễn viên trẻ tài năng, đồng thời trao cơ hội đầu tư cho nhiều dự án điện ảnh thương mại và nghệ thuật triển vọng. Trải qua 7 năm tổ chức, Gặp gỡ mùa thu đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người đam mê điện ảnh không chỉ Việt Nam mà từ nhiều nước trên thế giới

Năm nay, chương trình trình bày, gọi vốn sản xuất dành cho phim thương mại thu hút 5 dự án tranh tài. Các dự án phong phú về thể loại, từ hài tình cảm đến kinh dị giật gân. Kết quả đêm gala công bố dự án Hương của tác giả Võ Duy Lâm giành giải nhất.

Dự án kể về câu chuyện của một nữ văn sĩ ngôn tình, sống xa thực tế bất ngờ chìm đắm vào cuộc tình với anh chàng điển trai có mùi hương kỳ lạ. Sự biến mất đột ngột của anh trong buổi cầu hôn khiến nữ văn sĩ bị chấn động và dần nhận ra người tình bấy lâu nay chỉ là một nhân cách khác của mình. Ý tưởng độc đáo của Hương được ban giám khảo gồm đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Lê Thanh Sơn và nhà phê bình - nhà báo Lê Hồng Lâm đánh giá cao.

Giải dự án phim nghệ thuật thuộc về Mount Gulsuk của nhà làm phim người Philippines - Jordan dela Cruz Ảnh: BTC

Giải dự án phim nghệ thuật thuộc về Mount Gulsuk của nhà làm phim người Philippines - Jordan dela Cruz. Phim kể về hành trình đến núi Gulsuk của một ông bố tuổi teen với mục đích cứu sống người vợ và đứa con chưa ra đời. Mount Gulsuk đã vượt qua 4 dự án khác đến từ Đài Loan, Myanmar và Việt Nam, giành giải thưởng trị giá 3.000 USD.

Ban giám khảo của dự án phim nghệ thuật là các chủ tịch liên hoan phim lớn ở Pháp, Đức. Năm nay, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng tham gia tranh giải với dự án In Youth We Trust. Đây là dự án mà chị theo đuổi nhiều năm sau thành công của Đập cánh giữa không trung. In Youth We Trust đan xen nhiều tuyến truyện phức tạp, đề cập đến nhiều vấn đề xã hội đương đại tại Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và diễn viên Trần Bảo Sơn Ảnh: BTC

Ngoài ra, sự kiện còn trao giải thưởng cho các học viên xuất sắc ở hai khóa học diễn xuất. Giảng viên Hàn Quốc Lydia Park trao giải Diễn viên tiềm năng cho hai nữ học viên Nguyễn Trần Nhã My và Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Phùng Giáng Hương nhận giải Học viên xuất sắc của lớp Diễn xuất Nâng Cao của giảng viên Pháp Stephan Duclot. Một học viên khác của lớp học này là Phạm Bảo Long nhận giải Đặc Biệt (Special Mention). Phạm Bảo Long từng là Học viên xuất sắc ở sự kiện Gặp gỡ mùa thu 2017.

Buổi Gala dinner còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như đạo diễn, diễn viên Trần Bảo Sơn, diễn viên Hứa Vĩ Văn... Đạo diễn trẻ Trần Thanh Huy, tác giả phim Ròm vừa giành giải cao nhất tại liên hoan phim Busan 2019 cũng có mặt tại sự kiện năm nay.