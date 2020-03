'Đưa nhà hát đến nhà bạn' trên thế giới

Từ ngày 27.3 - 10.4, các vở ballet Hồ thiên nga Kẹp hạt dẻ , Người đẹp ngủ trong rừng, Marco Spada cùng các vở opera Cô dâu của Sa Hoàng, Boris Godounov được nhà hát “công diễn” hoàn toàn miễn phí qua YouTube.

Cùng với Nhà hát Bolshoi, hàng loạt nhà hát nổi tiếng thế giới đang phải tạm đóng cửa vì dịch Covid-19 như The Metropolitan Opera (Mỹ), Vienna State Opera (Áo), Royal Opera House (Anh), Staatsoper Unter den Linden (Đức), dàn nhạc giao hưởng Berlin Philharmonic (Đức), London Symphony Orchestra (Anh)... cũng không đứng ngoài cuộc “đưa nhà hát đến nhà bạn”. Nhiều tác phẩm đỉnh cao do những nghệ sĩ nổi tiếng của các nhà hát trình diễn hầu hết được đưa đến khán giả miễn phí thông qua trang web, Facebook, kênh YouTube của nhà hát.

Mới đây, các thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys đã cùng gửi đến khán giả ca khúc nổi tiếng của nhóm I want it that way. Có điều, màn trình diễn này được thực hiện từ nhà của mỗi thành viên. Brian ngồi trong phòng khách, AJ ngồi trước đàn piano, Nick ở bể bơi và lúc sau còn bế bé Saoirse, Kevin xuất hiện bên cạnh hai con trai đang chơi trống và guitar… Nữ danh ca Mariah Carey thì thể hiện bản hit Always be my baby trong phòng thu tại gia ở New York (Mỹ) với sự tham gia của nghệ sĩ piano Daniel Moore cùng 3 nghệ sĩ hát bè, nhưng “ai ở nhà người ấy”. Những phần trình diễn này nằm trong chương trình iHeart living room concert for America, do nghệ sĩ Elton John làm host (người dẫn - PV), được phát trên kênh truyền hình FOX (Mỹ), kênh YouTube vào ngày 29.3 và khán giả vẫn có thể xem lại. Góp mặt trong chương trình đặc biệt này là hàng loạt ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng như Alicia Keys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Tim Mcgraw, Camila Cabello, Dave Grohl, Sam Smith, Ciara, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Ken Jeong, Lady Gaga, Lizzo, Melissa McCarthy, Russell Wilson, Ryan Seacrest… Chương trình được thực hiện nhằm gây quỹ hỗ trợ cho những nạn nhân, những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch Covid -19 tại Mỹ.

“Chúng ta đang ở nhà. Bạn có gia đình và người thân bên cạnh, tôi cũng vậy. Chúng ta hãy cùng chăm sóc, quan tâm đến nhau. Hãy để tôi nói với bạn rằng điều tiếp tục giữ chúng ta bên nhau là những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trên thế giới này”, nghệ sĩ Elton John chia sẻ từ phòng khách nhà mình. Elton John khép lại chương trình bằng phần trình diễn ca khúc Don’t let the sun go down on me với nhạc đệm chơi bằng cây đàn điện tử của con trai ông với lời hứa: “Khi dịch bệnh kết thúc, tôi sẽ ra ngoài và trình diễn cho các bạn”.

Khắp nơi trên thế giới, nhiều nghệ sĩ như Coldplay, John Legend, Indigo Girls, Pink, Garth Brooks, Mandy Moore… chơi nhạc ngay tại nhà và khán giả chỉ cần online để thưởng thức trực tiếp miễn phí.