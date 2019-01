Dựng kịch kinh điển hướng đến khán giả trẻ

Sau hai vở Quẫn (tác giả Lộng Chương) và Cơn ghen của Lọ Lem (tác giả Molière), đây là vở diễn thứ 3 của Lucteam. Đạo diễn Trần Lực chia sẻ, Lucteam không chỉ hướng đến đối tượng khán giả từ trung niên trở lên mà cả khán giả trẻ (18 tuổi). “Chúng tôi muốn ngôn ngữ kịch của Lucteam khác biệt so với kịch hiện thực của sân khấu VN nói chung hiện nay. Sân khấu VN trong thời điểm hiện tại quá cũ kỹ về ngôn ngữ, sự cũ kỹ khiến sân khấu đánh mất khán giả của mình”, anh nhìn nhận. Nữ ca sĩ hói đầu được dàn dựng theo ngôn ngữ sân khấu biểu hiện - ước lệ. Âm nhạc của vở kịch do nhạc sĩ Trọng Đài phụ trách, thiết kế do họa sĩ người Úc George Burchett đảm nhận. Trong phần cuối của vở, lời thoại của nhân vật được Việt hóa, với những vấn đề của VN, gần gũi với người trẻ.