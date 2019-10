Duyệt phim kinh dị Việt: 'Thông' nhưng chưa 'thoáng'

Sau khi phim ra mắt, khán giả đã tranh cãi dữ dội, bởi phim bị cắt gọt đến mức tác phẩm... đổi luôn thể loại và nội dung: từ kinh dị chuyển thành phim hồi hộp - tâm lý tội phạm, chuyện luyện bùa ngải trong phim hoàn toàn biến mất thay vào đó việc anh thầy bùa giết người là do tâm lý - tâm thần! Phim bị khựng và gây khó hiểu về tâm lý nhân vật, mạch phim đứt gãy nhiều đoạn, cùng những màn chuyển cảnh đột ngột do sự can thiệp thấy rõ của kiểm duyệt. Dù khen ngợi nỗ lực của các nhà làm phim, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng nếu không bị cảnh “đứt gãy” nói trên thì bộ phim sẽ thuyết phục hơn.