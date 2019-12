Dwayne ‘The Rock’ Johnson do dự tái hôn sau một lần đổ vỡ

Trò chuyện với tạp chí kể trên, ngôi sao hành động 47 tuổi không ngần ngại kể về cuộc gặp gỡ giữa anh và Lauren Hashian - người vợ thứ hai của mình. Theo lời của The Rock, anh và bà xã hiện tại gặp nhau từ năm 2007. Nhắc đến khoảnh khắc đầu gặp gỡ bà xã, nam diễn viên phim Tòa tháp chọc trời cho biết anh đã nghĩ Lauren Hashian quả là người phụ nữ tuyệt đẹp. “Lúc đó, tôi đang trải qua cuộc chia tay với Dany và Hashian cũng vừa mới đổ vỡ tình cảm. Thật trớ trêu là khi bạn không tìm kiếm thứ gì đó, sức mạnh của vũ trụ lại thay bạn làm điều đó”.

Dẫu nhanh chóng rơi vào “lưới tình” của đối phương song họ đã không nhanh chóng tiến tới hôn nhân sau ít năm hẹn hò mà để đến tận tháng 8.2019 mới quyết định chính thức thành vợ chồng. Nguyên nhân được Dwayne Johnson đưa ra là bởi nam diễn viên cảm thấy do dự sau 1 lần đổ vỡ với Dany Garcia. Nam diễn viên sinh năm 1972 thừa nhận vụ ly hôn đầu tiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mình cũng như quyết định lên xe hoa lần nữa. “Tôi không sợ kết hôn lần nữa, nhưng bản thân đã có phần lưỡng lự. Tuy nhiên, Lauren đã luôn kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc”, ngôi sao của loạt phim Jumanji bày tỏ. Kết quả cho sự chờ đợi bền bỉ của Lauren Hashian là một đám cưới lãng mạn giữa cô và The Rock sau 12 năm bên nhau và đã có chung hai nhóc tì kháu khỉnh.

Cặp sao quyết định kết hôn sau hơn 1 thập niên bên nhau và có chung 2 con gái xinh xắn ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôn lễ của cặp sao được tổ chức riêng tư tại Hawaii (Mỹ) với sự tham gia của con cái họ cùng một vài thành viên trong gia đình. Dwayne Johnson cố gắng giữ bảo mật tối đa về ngày vui của mình trước báo chí cũng như cánh săn ảnh và chỉ công bố về đám cưới bằng một bài đăng trên trang cá nhân sau đó ít lâu. Sự kiện trăm năm của siêu sao hành động 47 tuổi diễn trong khung cảnh thơ mộng, yên bình và âm nhạc đặc trưng của quê nhà. The Rock tiết lộ họ đã thề nguyền và trao nhẫn lúc 8 giờ sáng, một khung giờ khác lẽ thường. “Tôi có lịch tập thể thao lúc 8 giờ 30 nên tôi phải tiến hành mọi chuyện nhanh lên mới được. Làm ơn nói luôn cho tôi phần mà tôi phải làm đi”, tài tử kể lại câu bông đùa trước giờ cử hành hôn lễ.

Sau khi kết hôn lần hai, The Rock dự kiến định cư lâu dài tại Atlanta (bang Georgia, Mỹ) cùng với gia đình nhỏ của anh. Để thực hiện cho kế hoạch này, vợ chồng tài tử U.50 đã mua lại một nông trại lớn, yên bình ở ngoại ô để dọn đến sống. Dwayne Johnson dự tính sẽ quay phần lớn các dự án mới của mình ở gần nhà. “Tôi chẳng hề cường điệu khi phải tiết lộ rằng trong suốt 3 năm qua, chúng tôi đã phải chuyển nhà tới 50 lần. Tôi hiện có một chỗ dừng chân tốt, nếu như không thể đảm bảo tất cả các sản phẩm của mình đều ở Atlanta thì chí ít phần lớn dự án mới của tôi phải đến từ nơi này. Đó là mục tiêu của chúng tôi”, nam diễn viên đình đám cho biết.

Trong tương lai, The Rock muốn các dự án mới của mình đều diễn ra ở Atlanta để có nhiều thời gian ở bên vợ con ẢNH: INSTAGRAM NV

Dwayne 'The Rock' Johnson sinh năm 1972, anh từng là một đô vật nổi tiếng trước khi trở thành ngôi sao đình đám trên màn ảnh rộng với hàng loạt siêu phẩm hành động nổi tiếng. Tài tử 47 tuổi từng tham gia hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Xác ướp trở lại, Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi, Cuộc đua đến núi phù thủy, Siêu cớm tranh tài, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo, Tòa tháp chọc trời… Đặc biệt, Dwayne Johnson được biết đến nhiều hơn cả nhờ vai diễn Luke Hobbs trong loạt phim hành động đình đám Fast & Furious. Sau Fast & Furious: Hobbs & Shaw ra rạp hồi tháng 7.2019, The Rock sắp tái xuất màn ảnh rộng với Jumanji: The next level (dự kiến phát hành vào ngày 13.12). Tháng 8 vừa qua, tài tử được tạp chí Forbes vinh danh là nam diễn viên kiếm tiền giỏi nhất năm.