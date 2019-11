Emilia Clarke thừa nhận áp lực khi đóng những cảnh khỏa thân trong 'Game of Thrones'

Mới đây, minh tinh người Anh có cuộc trò chuyện trong chương trình Armchair Expert và trải lòng về những ngày đầu quay Trò chơi vương quyền - series đình đám của đài HBO vừa khép lại mùa cuối vào tháng 5 vừa qua. Mỹ nhân sinh năm 1986 thẳng thắn thừa nhận rằng cô nhiều lần miễn cưỡng đóng những cảnh nóng trong loạt phim đình đám nói trên.

Chia sẻ trong chương trình, Emilia Clarke cho biết những ngày đầu tham gia vào dự án “khủng” nói trên, mỹ nhân 33 tuổi đã bị yêu cầu phải đóng cảnh khỏa thân và chẳng hề thoải mái với chuyện này. “Tôi hiểu những gì mình có thể làm và bản thân cảm thấy thoải mái với thứ gì. Tôi đã nhiều lần cãi nhau trên phim trường và tỏ rõ quan điểm rằng mình cần có vải che trên người. Và rồi họ trả lời kiểu: hẳn là bạn sẽ không muốn làm người hâm mộ của Game of Thrones thất vọng đâu nhỉ”, sao phim Last Christmas hồi tưởng và cho biết sau đó cô đã quá tức tối rồi đáp lại “đồ khốn!”.

Emilia Clarke từng từ chối những cảnh khỏa thân trong mùa đầu tiên của Game of Thrones. Tuy vậy, nhân vật Mẹ Rồng của cô vẫn nhiều lần xuất hiện với những cảnh quay "bỏng mắt" ẢNH: HBO

Cũng theo Emilia Clarke, người đẹp cảm thấy những cảnh quay thỏa thân trong mùa 1 của Trò chơi vương quyền quá nhiều. Thêm vào đó, nữ diễn viên khi ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm diễn xuất nên khó mà thể hiện một cách tự nhiên. “Tôi trôi nổi suốt mùa đầu tiên và không biết mình đang làm gì cả. Tôi chẳng hiểu thứ gì hết… Tôi chưa bao giờ ở trong một phim trường như vậy dù trước đó đã quay 2 phim khác. Và rồi lúc ấy tôi ở một trường quay mà mình phải khỏa thân trước tất cả mọi người. Tôi không biết phải làm gì, không biết họ muốn gì, kỳ vọng gì nơi tôi thậm chí không biết bản thân đang muốn gì”, nữ diễn viên Me bofore you nhớ những ngày đầu đóng Game of Thrones.

Nghệ sĩ người Anh bộc bạch: “Cho dù có phải khỏa thân hay không, trong suốt mùa đầu tiên ấy, tôi đã tự nghĩ mình không xứng đáng để yêu cầu cũng như đòi hỏi bất kỳ điều gì từ họ”. Dẫu không lấy làm thoải mái trước những cảnh quay trần trụi trước ống kính, Emilia Clarke thừa nhận cô từng coi vai diễn như một công việc và xem bất kỳ điều gì trong kịch bản là hoàn toàn cần thiết cho bộ phim, bao gồm cả cảnh khỏa thân.

Nữ diễn viên cũng từng đề cập chuyện đóng cảnh nóng với Yahoo Entertainment: “Sau mùa 1, tôi đã thấy những bài báo nói về việc mông tôi to như thế nào. Tôi phản ứng kiểu: Tôi chỉ là một đứa con nít, làm ơn hãy tha cho tôi đi” ẢNH: SHUTTERSTOCK

Bên cạnh việc đề cập đến những cảnh quay nhạy cảm, Emilia Clarke bày tỏ lòng cảm kích đối với sự giúp đỡ của nam diễn viên Jason Momoa (thủ vai Khal Drogo trong phim) vì đã tận tình chỉ dẫn và lên tiếng bảo vệ cho cô khi cả hai đóng cặp. Chính tài tử Aquaman đã khuyến khích nữ diễn viên cần lên tiếng trước những cảnh quay mà bản thân cảm thấy không thoải mái trong Game of Thrones hay bất cứ dự án khác mà người đẹp thực hiện. Nam diễn viên điển trai cũng là người đã yêu cầu đoàn làm phim lấy cho Emilia Clarke một chiếc áo choàng khi anh phát hiện bạn diễn của mình đang run rẩy trong một cảnh quay. “Anh ấy tốt bụng, chu đáo và luôn quan tâm đến tôi”, Emilia Clarke nói về “người tình màn ảnh”.

Không chỉ có nhiều khung ảnh nóng bỏng trong mùa 1, nhân vật Daenerys Targaryen của Emilia Clarke trong Trò chơi vương quyền sở hữu không ít cảnh sex bạo liệt xuyên suốt 8 mùa phim. Tuy nhiên, ở những mùa phim sau, nữ diễn viên đã dần quen với điều đó và bắt đầu tiết chế để thể hiện tốt hơn. Đặc biệt, không phải cảnh nóng nào cũng làm người đẹp khó chịu. Bông hồng nước Anh từng bày tỏ sự hài lòng, tự hào với một cảnh nude hoàn toàn trong mùa 6 của phim, khi nhân vật do cô đảm nhận bước trần trụi ra từ biển lửa với đôi mắt sáng rực và khuôn mặt đầy kiêu hãnh. “Tôi hạnh phúc được nói rằng cơ thể khỏa thân lúc ấy là hoàn toàn của tôi chứ không phải của diễn viên đóng thế nào khác. Đó là cơ thể tôi, mạnh mẽ và đáng tự hào”, nghệ sĩ 33 tuổi cho biết.

Cảnh khỏa thân của Emilia Clarke trong mùa 6 Trò chơi vương quyền khiến nữ diễn viên cảm thấy tự hào. Đây cũng là một trong những cảnh quay được khen ngợi nhiều nhất của mùa này ẢNH: HBO

Tháng 9.2015, Emilia Clarke từng lên tiếng phủ nhận tin đồn rằng cô khó chịu khi phải đóng quá nhiều cảnh nóng: “Trong phim, nếu một cảnh khỏa thân với mục đích tăng thêm cái nhìn sâu sắc cho nhân vật thì tôi hoàn toàn thấy thoải mái... Nếu các cảnh không có lợi cho nội dung thì tôi sẽ thảo luận với đạo diễn để làm nó tinh tế hơn. Tương tự như Mẹ Rồng, tôi luôn kiểm soát được mọi chuyện”. Tuy nhiên không vì vậy mà Emilia Clarke thỏa hiệp với việc phải đóng cảnh nude trên màn ảnh. Hồi tháng 6.2019, minh tinh sinh năm 1986 tiết lộ cô đã từ chối đóng 50 sắc thái vì ám ảnh chuyện khỏa thân trước ống kính.