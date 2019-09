‘Everest - Người tuyết bé nhỏ’ xưng vương phòng vé Bắc Mỹ

Sau khoảng thời gian “làm mưa làm gió” trên màn ảnh rộng trong nước. It: Chapter two (tựa Việt: Gã hề ma quái 2) - tác phẩm được quảng bá là phim kinh dị đáng chờ đợi nhất năm, đang dần giảm sức hút tại phòng vé quê nhà. Bằng chứng là phim giảm gần 40% doanh số so với tuần trước và bị đẩy xuống vị trí thứ tư. Gã hề ma quái vừa giúp Warner Bros bỏ túi thêm 10,4 triệu USD trong tuần thứ 4 trình diện khán giả Bắc Mỹ. “Đứa con tinh thần” của Andrés Muschietti hiện sở hữu khoản doanh thu nội địa lên đến 193,9 triệu USD và đang tiến tới cột mốc 200 triệu USD trong thời gian tới. Hiện màn trở lại đầy ám ảnh của gã hề kỳ dị và nhóm bạn thân The Losers Club đã đem về tổng cộng 417,4 triệu USD từ phòng vé toàn cầu

ẢNH: WARNER BROS.