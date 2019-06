Fan dậy sóng vì nghi Adele sắp tung ca khúc mới

Sau gần 2 tháng lắng xuống, cộng đồng mạng lại xôn xao khi chứng kiến giọng ca Some One Like You đăng tải một bức ảnh trên trang Instagram cá nhân. Bức ảnh của Adele hiển thị ngày 21.6 khiến người xem tò mò. Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng bị xóa khỏi trang cá nhân lại càng khiến người hâm mộ khó hiểu. Một số trang tin giải trí còn chụp lại bức ảnh trên và chia sẻ trên Twitter nhằm tìm câu trả lời.

Về phía Adele, nữ ca sĩ chưa có bình luận chính thức nào về vụ việc. Đáng chú ý, giọng ca Hello bị phát hiện trong một phòng thu âm ở thành phố New York (Mỹ) vào cuối tháng 3 năm nay. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền và xâu chuỗi với những thông tin úp mở trên mạng xã hội của cô. Lần nữa, người hâm mộ suy đoán rằng bà mẹ một con sẽ sớm tái xuất sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu trong những năm gần đây.

Trên trang Twitter, một số người hâm mộ tỏ ra vô cùng phấn khích: "Tôi đang đặt thông báo hàng đầu trên ứng dụng khi Adele ra ca khúc mới. Tôi không thể chờ được nữa". Số khác thì bày tỏ: "Cô ấy có vẻ đã sẵn sàng cho việc trở lại. Việc chúng ta cần làm là chờ đợi".

Adele là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh, cô được biết đến với những bản tình ca buồn bã như: Some One Like You, Don't You Remembe, Set Fire to the Rain, One and Only… Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với ablum 19, sản phẩm đầu tay nhưng đạt nhiều thành công cả về thương mại lẫn sự khen ngợi từ giới phê bình. Đáng chú ý, Adele xuất sắc đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách 100 phụ nữ vĩ đại nhất trong âm nhạc do tạp chí Time bình chọn. Năm 2012, Adele gây sốc khi trở thành nữ hoàng của Grammy với 6 giải thưởng danh giá trong tất cả đề cử của mình. Cô trở thành nữ ca sĩ thứ hai, sau Beyonce , đạt kỷ lục nhận 6 giải trong một đêm.