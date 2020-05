Fan phát cuồng vì vẻ đẹp trai của tài tử ngoại tình trong ‘Thế giới hôn nhân’

Thủ vai gã chồng “đam mê” ngoại tình Lee Tae Oh trong Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ), Park Hae Joon chịu sự chỉ trích lớn từ khán giả. Thậm chí, một tài khoản mạng còn nhấn mạnh rằng nếu được gặp nam diễn viên ngoài đời, cô sẽ chửi thẳng mặt vì quá ghét bỏ nhân vật mà anh thể hiện. Tuy nhiên, lúc được tiếp xúc tài tử 44 tuổi, anti fan này lại thay đổi thái độ hoàn toàn và trở thành fan của anh.