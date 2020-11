'Freaky': Phim kinh dị độc đáo về hoán đổi thân xác

Nếu không kể một số cảnh phim bị cắt do mang hơi hướm bạo lực (nhân vật bị giết), nội dung câu chuyện của Quái đản vẫn đáng xem và mang đến cho khán giả những phút giây giải trí thoải mái. Được lấy cảm hứng từ quyển tiểu thuyết về đề tài hoán đổi thân xác (body-swap) là Freaky Friday ra đời trong thập niên 1970, đạo diễn Christopher Landon dịch chuyển câu chuyện về thế kỷ 21 trong một bối cảnh đương đại để gần gũi công chúng hơn.

Phim kể về cô gái trung học trẻ Millie Kessler (Kathryn Newton hóa thân) với tính cách rụt rè và thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng bàn, một ngày nọ vô tình bị tên sát nhân Blissfield Butcher (Vince Vaughn đóng), một linh hồn giết người không gớm tay tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết đô thị nhưng thực chất lại đang tồn tại, sát hại bằng một con dao cổ. Câu chuyện rẽ sang hướng khác khi con dao này khiến cho Millie Kessler và Blissfield Butcher hoán đổi thân xác cho nhau. Sau tai nạn, cơ thể Millie chứa đựng linh hồn Blissfield và thân xác Blissfield chứa đựng linh hồn Millie. Từ đó, "cô gái" Blissfield quyết tâm đòi lại thân xác của mình trước đó bằng sự trợ giúp của hai người bạn là Nyla và Josh.

Nhà làm phim Christopher Landon, vốn không phải tay mơ trong làng phim kinh dị (trước đó được biết đến qua vai trò đạo diễn loạt phim Hiện tượng siêu nhiên - Paranormal Activity và Sinh nhật chết chóc - Happy Death Day ), khéo léo duy trì yếu tố kinh dị song hành với yếu tố hài hước trong tác phẩm này, điều mà tờ Chicago Sun-Times đã chỉ ra. Chẳng hạn ở một cảnh phim, hai người bạn của Millie thật bị truy đuổi bởi "cô gái" Blissfield, một trong hai người họ la toáng lên rằng: "Mày da đen, tao bóng, chắc chết rồi!” (You’re Black! I’m gay! We are so dead!). Đây là một trong những chi tiết thể hiện trong tác phẩm này cho thấy nhà làm phim thoải mái bàn về chuyện giới tính, nhưng không phải để giễu nhại mà là để tạo sự hài hước, giải trí.