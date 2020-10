'Thần Sấm' Chris Hemsworth và nàng thơ phim kinh dị cùng đóng tiền truyện 'Mad Max'

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng biết được nữ diễn viên Anya Taylor-Joy, người xuất hiện trong rất nhiều phim kinh dị, giật gân sẽ đảm nhận vai Furiosa trong phần phim tiền truyện/ăn theo phần phim gốc ra đời năm 2015 là Mad Max: Fury Road (Max điên: Con đường cuồng nộ). Nội dung phim, đến thời điểm hiện tại theo như nguồn tin từ The Guardian, Deadline, Hollywood Reporter... tiết lộ là sẽ kể về cuộc đời thời trẻ của Furiosa trước những sự kiện diễn ra trong phần phim của đạo diễn George Miller ra đời cách nay 5 năm. Trong Max điên: Con đường cuồng nộ, minh tinh Nam Phi Charlize Theron vào vai Furiosa.

Theo nguồn tin mà Deadline tiết lộ với độc giả cách nay vài ngày, hãng Warner Bros. - "ông lớn" phân phối Mad Max: Fury Road trên thị trường - tiếp tục sản xuất tiền truyện về Furiosa. Đạo diễn George Miller tiếp tục quay lại đảm nhận vị trí cũ là vừa ngồi ghế chỉ đạo, vừa đảm nhận phần kịch bản và kiêm luôn vị trí sản xuất.

Đồng hành cùng với đạo diễn người Úc ở vai trò sản xuất còn có Doug Mitchell, người từng cùng ông sản xuất phần phim năm 2015. Theo The Guardian, dự án tiền truyện này hoàn thành nội dung kịch bản trước khi Mad Max: Fury Road quay xong phim.

Furiosa (Charlize Theron đóng) là một đứa trẻ bị bắt cóc bởi một tên bạo chúa. Ở Max điên: Con đường cuồng nộ, cô dắt những cô vợ của tên bạo chúa đi trốn và bị truy lùng sát sao. Cuối cùng, nhân vật này, với sự giúp đỡ của Max (Tom Hardy thủ vai), quay lại chống tên bạo chúa và thực thi công lý cho dân đen Ảnh: Warner Bros.

Vẻ đẹp ma mị, cuốn hút của nữ diễn viên Anya Taylor-Joy trong phim The Witch (2015) của đạo diễn Robert Eggers Ảnh: A24

Sau tác phẩm The Witch, nữ diễn viên 24 tuổi tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim như Split (ảnh - 2016), Glass (2019), Emma. (2020) và gần đây nhất là phim siêu anh hùng The New Mutants (2020) Ảnh: Universal

Diễn viên phim siêu anh hùng cũng góp mặt

Xuất hiện bên cạnh Anya Taylor-Joy trong tiền truyện của Mad Max là hai ngôi sao của hai "đế chế" phim siêu anh hùng Marvel và DC là Chris Hemsworth (đóng Thần Sấm trong loạt phim Thor của Marvel/Disney) và Abdul Mateen (đóng Black Manta trong phim Aquaman của DC/Warner Bros.). Vai trò nhân vật của hai ngôi sao này như thế nào đối với nữ diễn viên chính vẫn chưa được tiết lộ.

Cả hai nam diễn viên trước khi bắt tay vào quá trình quay tiền truyện về cuộc đời Furiosa đều đang bận rộn với những dự án điện ảnh khác. Nam diễn viên Chris Hemsworth thì đang tất bật quay phần 4 của loạt phim về Thần Sấm có anh đóng chính là Thor: Love and Thunder. Còn nam diễn viên Abdul Mateen thì đang bận quay phần thứ tư của loạt phim khoa học viễn tưởng Ma trận (Matrix).

Nam diễn viên Abdul-Mateen trong phim Aquaman, hiện anh đang tham gia ghi hình phim Ma trận 4 Ảnh: Warner Bros.

Về phía nữ diễn viên Anya Taylor-Joy, cô là ngôi sao có sự nghiệp đang lên những năm gần đây. Hiện cô đã ghi hình xong bộ phim Last Night in Soho của đạo diễn Edgar Wright và đang tham gia quay The Northman của đạo diễn Robert Eggers, người mà cô cộng tác trước đó trong phim The Witch.