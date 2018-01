Phim và đạo diễn xuất sắc nhất: khó lường



Cuộc tranh giải Oscar hạng mục Phim hay nhất khó đoán khi có tới 3 cặp đối thủ mạnh.

The Post của đạo diễn Steven Spielberg và Dunkirk của Christopher Nolan là hai ứng viên nhiều tiềm năng. The Post, câu chuyện về hai nhà báo dũng cảm của tờ The Washington Post (Meryl Streep và Tom Hanks đóng) phanh phui những bí mật dối trá của chính phủ Mỹ trong chiến tranh VN, nhận được những đánh giá tích cực ngay trong buổi chiếu đầu tiên. Bộ phim đã được Hiệp hội Phê bình phim quốc gia (National Board of Review) bình chọn là phim xuất sắc nhất của năm. Trong khi đó Dunkirk, bộ phim về cuộc giải thoát quân đội Anh tại bờ biển nước Pháp khi bị Đức Quốc xã tấn công trong Thế chiến 2 của đạo diễn Anh Christopher Nolan, lại thành công vang dội tại phòng vé khi thu về hơn 525 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ 100 triệu USD. Hai bộ phim không chỉ đối đầu nhau ở hạng mục Phim hay nhất mà chắc chắn 2 đạo diễn Steven Spielberg và Christopher Nolan cũng đối đầu ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

The shape of water và Three billboards outside Ebbing, Missouri là cặp đối thủ xứng tầm khác. The shape of water là câu chuyện lãng mạn mang màu sắc giả tưởng giữa một cô gái câm và một sinh vật kỳ lạ sống dưới nước, giành giải Sư tử vàng phim hay nhất tại LHP Venice hồi tháng 9.2017. Chỉ 1 tuần sau đó, Three billboards outside Ebbing, Missouri kể về một người mẹ trước sự thờ ơ của chính quyền đã đăng ba tấm biển quảng cáo để kêu gọi điều tra những bí ẩn trong cái chết của con gái bà, nhận giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn tại LHP Toronto, vốn được xem là “hàn thử biểu” cho giải Oscar. Đạo diễn của hai bộ phim trên, lần lượt là Guillermo del Toro và Martin McDonagh, cũng là những gương mặt sáng giá cho đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất.

Cặp đối thủ mạnh nữa là hai bộ phim độc lập kinh phí thấp Call me by your name và Ladybird. Cả hai đều là câu chuyện về giai đoạn trưởng thành của tuổi mới lớn với những khám phá về bản năng, tình dục; được thể hiện rất tinh tế, chạm được vào cảm xúc của khán giả. Trên trang Rotten Tomatoes, cả hai phim này đều nhận được những lời tán dương của giới phê bình. Hai đạo diễn Greta Gerwig và Luca Guadagnino tiếp tục là một cặp đối thủ mạnh cho đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất. Greta Gerwig cũng có thể là nữ đạo diễn duy nhất được đề cử ở hạng mục này.

Ba cặp phim kể trên cũng là ứng cử viên 2 hạng mục Phim truyện chính kịch/ca vũ nhạc xuất sắc nhất của giải Quả cầu vàng 2018.

Cuộc so kè của những diễn viên khác thế hệ

Ở hạng mục diễn xuất, đặc biệt là nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Oscar năm nay cũng thực sự khó đoán khi có nhiều cặp đối thủ cân tài cân sức. Điều khiến hai hạng mục này trở nên đặc biệt thú vị là sự chênh lệch tuổi tác của các đối thủ. Đây là những diễn viên đã được đề cử danh sách nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Quả cầu vàng 2018.

Timothée Chalamet tỏa sáng trong Call me by your name, đầy khả năng nhận đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đối thủ của chàng diễn viên mới 22 tuổi này có thể là 3 cái tên kỳ cựu đều trên dưới 60 tuổi là Daniel Day-Lewis (từng đoạt 3 giải Oscar cho nam chính, phim Phantom Thread), Tom Hanks (đoạt 2 giải nam chính trong 2 năm liên tiếp, phim The Post) và Gary Oldman (1 đề cử Oscar, phim Darkest hour).

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hai cô gái 9X là Saoirse Ronan (phim Lady bird) - người Ireland và Margot Robbie (I, Tonya), ngôi sao xinh đẹp người Úc sẽ phải đối đầu với 3 cái tên lớn là Meryl Streep (từng đoạt 3 giải Oscar, phim Victoria & Abdul), Frances McDormand (1 giải Oscar, phim Three billboards outside Ebbing, Missouri) và Judi Dench (1 giải Oscar, phim The Leisure Seeker).

Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Oscar, Hồng Châu, nữ diễn viên gốc Việt đóng phim Downsizing rất có thể sẽ giành được một đề cử Oscar đầu tiên. Trước đó Hồng Châu đã được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Quả cầu vàng (phim Downsizing).

Lê Hồng Lâm