Gia đình không ủng hộ, Hoa hậu Phan Thị Mơ lẻ loi trong ngày lên chức bà chủ

Ngày 8.9, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 làm lễ đánh dấu vai trò doanh nhân . Tuy nhiên, trong ngày trọng đại của người đẹp lại không có một người thân nào trong gia đình xuất hiện. Chân dài gốc Tiền Giang tâm sự do có tính cách hướng nội, nhạy cảm nên từ nhỏ được gia đình bảo bọc rất kỹ, sợ con gặp trắc trở, thất bại. Vì lý do đó nên lâu nay các dự định lấn sân kinh doanh của người đẹp đều không được ba mẹ ủng hộ. Gần 30 tuổi, cô quyết tâm "chơi lớn" một lần, nhờ một số bạn bè thân thiết hỗ trợ đầu tư kinh doanh mà không hề xin phép hay tham khảo ý kiến từ gia đình. Do đó, ba mẹ cô rất bất ngờ khi xem livestream trên trang cá nhân của con gái.