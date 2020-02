Giải mã sức hút của 'Itaewon Class' đang gây sốt ở châu Á

Sau Crash landing on you (tựa Việt: Hạ cánh nơi anh) , Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon) là cái tên đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Ba tuần liên tiếp kể từ khi phát sóng, bộ phim đến từ đài cáp jTBC luôn có mặt trong top 10 với thứ hạng cao.

Nội dung độc đáo

Chuyển thể từ truyện tranh webtoon cùng tên, Itaewon Class sở hữu kịch bản mới lạ, hấp dẫn. Phim kể về hành trình khởi nghiệp của một lớp người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên từ khó khăn tại khu phố Itaewon sầm uất bậc nhất Seoul. Ẩn giấu bên trong mục tiêu lập nghiệp là nỗi oán hận, khao khát trả thù những thế lực giàu có, dùng tiền và quyền chà đạp lên những người thấp cổ bé họng.

Park Seo Joon hóa thân thành chàng trai có hoàn cảnh đáng thương, muốn vươn lên trong cuộc sống Ảnh: JTBC

Đề tài người nghèo đối đầu với người giàu bất lương vốn không mới trên màn ảnh. Tuy nhiên, trong Itaewon Class, Park Sae Roy (Park Seo Joon đóng) lựa chọn trả thù bằng cách biến những điều bất công trở thành động lực sống vươn lên mỗi ngày. Sae Roy chuẩn bị kế hoạch dài hơi tới tận 15 năm, dù sống trong tù vẫn không bị tha hóa mà luôn chăm chỉ đọc sách, giữ vững giá trị của bản thân.

Xuất phát điểm của Sae Roy là con số 0 tròn trĩnh. Không giàu có, không gia đình, không bằng cấp, thế nhưng anh lại sở hữu ý chí quyết tâm sắt đá, đặt ra mục tiêu lớn lao vươn lên đỉnh cao nhất của ngành sản xuất thực phẩm. Mỗi tập phim Itaewon Class đều tràn ngập những tình huống hài hước xen lẫn kịch tính, đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Đạo diễn Kim Sung Yoon từng chia sẻ về Itaewon Class: "Từ lúc đọc bản gốc webtoon, tôi đã mường tượng ra được về một bộ phim với những cá nhân độc đáo, mạnh mẽ, những xung đột rõ ràng và một câu chuyện có nhịp độ, tình tiết gấp gáp".

Diễn viên ăn ý

Itaewon Class sở hữu dàn diễn viên có thực lực và rất hợp vai. Park Seo Joon ghi điểm qua loạt biểu cảm sinh động ở những phân đoạn đòi hỏi nội tâm phức tạp. Tuy sở hữu vẻ mặt ngây ngô, thật thà, nhưng những lời nói của anh cho thấy anh là người có tầm nhìn và tham vọng kinh doanh mạnh mẽ.

Nữ diễn viên Kim Da Mi lột tả xuất sắc thần thái bất cần, nét cá tính của thiên tài IQ 162 Jo Yi Seo. Ở tuổi 20, Yi Seo quyết định lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, từ chối việc học đại học để trở thành quản lý nhà hàng cùng Sae Roy.

Từng cú twist và tình tiết quan trọng của phim đều được khán giả đưa ra bàn tán Ảnh: JTBC

Phía phe phản diện, tài tử gạo cội Yoo Jae Myung và ngôi sao trẻ Ahn Bo Hyun trong vai hai bố con tài phiệt nhà họ Jang hóa thân thuyết phục. Một người già dặn sự đời, dã tâm, độc đoán, một người ngu xuẩn, non nớt nhưng luôn vênh váo và tự cao. Nữ diễn viên Kwon Nara cũng tỏ ra nhập tâm khi hóa thân thành Oh Soo Ah. Cô là mối tình đầu của Park Sae Roy, luôn bị giằng xé trong suy nghĩ. Oh Soo Ah mang nhiều tham vọng trong sự nghiệp, muốn sống cuộc sống độc lập và không quan tâm bất cứ ai. Tuy nhiên đứng trước Sae Roy, Oh Soo Ah luôn cảm thấy mình vô cùng tồi tệ vì cô không đủ can đảm đối đầu với cái ác như anh.

Thông điệp nhân văn

Itaewon Class không chỉ nói về tình yêu hay giấc mơ của ai đó. Thông qua mỗi nhân vật trong phim, khán giả sẽ cảm thấy đồng cảm phần nào khi nhìn thấy hình bóng của chính mình. Đó là những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ , sự phân vân khi đứng trước những quyết định quan trọng trong cuộc đời, hay những rung động đầu tiên với đối tượng mình yêu thích. Hành trình theo đuổi giấc mơ hay những va chạm cuộc sống của các nhân vật bướng bỉnh trong khu phố hối hả Itaewon là hành trình họ trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Phim gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự bình đẳng và niềm tin vào tương lai tốt đẹp Ảnh: JTBC

Tác phẩm cũng không ngần ngại đề cập đến những vấn đề nhức nhối như tham nhũng, hối lộ, phân biệt giai cấp, giàu nghèo trong xã hội hiện đại. Itaewon Class truyền tải thông điệp “cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác”, cái thiện sẽ luôn tồn tại và trừng trị cái ác dù nhiều thách thức, khó khăn đến thế nào.