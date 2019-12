Giải thưởng sách quốc gia tôn vinh những tác phẩm dày dặn

Hai giải A được trao cho bộ sách Động vật chí Việt Nam (tập 26 - 31) và Thực vật chí Việt Nam (tập 12 - 21), NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ ; bộ sách Vùng đất Nam bộ - quá trình hình thành và phát triển do GS Phan Huy Lê làm tổng chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật. Có 13 tác phẩm được giải B, bao gồm: Bình luận khoa học bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) - Phần các tội phạm, tập thể tác giả; Các dân tộc ở Việt Nam (4 tập), PGS-TS Vương Xuân Tình chủ biên; Một điểm tinh hoa - thơ văn Hồng Hà nữ sĩ, PGS-TS Trần Thị Băng Thanh sưu tập và giới thiệu; Bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn, GS-TSKH Lê Huy Bá chủ biên; Lipit từ hạt một số loài thực vật Việt Nam, Đoàn Lan Phương chủ biên; Sa Huỳnh - Lâm Ấp - Chămpa thế kỷ 5 Trước Công nguyên đến thế kỷ 5 Sau Công nguyên (một số vấn đề khảo cổ học), GS-TS Lâm Thị Mỹ Dung; Nguyễn Trãi Quốc âm từ điển, TS Trần Trọng Dương; Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật, Vũ Hiệp; Tranh truyện Lịch sử Việt Nam, Tạ Huy Long, Phạm Phương Liên, Nam Việt, Minh Hiếu, Hà Ân, An Cương, Nguyễn Việt Hà; Hùng binh, Đặng Ngọc Hưng; Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu, Maurice Durand dịch và giới thiệu: Nguyễn Thị Hiệp và Olivier Tessier; Xóm bờ dậu, Trần Đức Tiến; Những bài học ngoài trang sách, Đỗ Nhật Nam. 12 tác phẩm được giải C, gồm: Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam, thiếu tướng, PGS-TS-NGND Nguyễn Bá Dương; Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, PGS-TS Vũ Trọng Lâm; Hệ thống cảng thị trên Sông Đàng Ngoài: Lịch sử Ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII, Đỗ Thị Thùy Lan; Tự sự học - Lý thuyết và ứng dụng, Trần Đình Sử (chủ biên); Bình luận khoa học Hiến pháp hiện hành, GS-TS Hoàng Thế Liên chủ biên; Những vấn đề tim mạch thiết yếu - Tiếp cận từ các câu hỏi lâm sàng với cập nhật khuyến cáo, GS-TS Huỳnh Văn Minh và PGS-TS Hoàng Anh Tiến đồng chủ biên; Từ điển hóa học Anh - Việt, Lâm Ngọc Thiềm và Nguyễn Đức Huệ (đồng chủ biên); Vũ trụ toàn ảnh, Michael Talbot do Phạm Văn Thiều và Nguyễn Đình Diện dịch; Leonardo Da Vinci, Walter Isaacson do Nguyễn Thị Phương Lan dịch, Phạm Diệu Hương hiệu đính; Chuyện Đông chuyện Tây (4 tập), An Chi; Phác họa Nghê gã linh vật bên lề (Nhìn từ đền Vua Đinh, Vua Lê), Trần Hậu Yên Thế chủ biên; Từ thầy Tuồng đến đạo diễn Tuồng, Đặng Bá Tài.