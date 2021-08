Giáo hội Phật giáo có tháp thờ tro cốt miễn phí người tử vong Covid-19

Theo đó, công văn do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới ký ngày 9.8, về việc thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 vào mùa Vu lan, trong đó nêu rõ: “Trong những ngày vừa qua dịch bệnh Covid-19 do biến chủng Delta làm lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố với tốc độ nhanh làm cho số ca F0 tăng cao. Các bệnh nhân F0, nhất là các bệnh nhân có bệnh lý nền khi nhiễm SARS-CoV-2 đã không thể qua khỏi, do đó số nạn nhân tử vong vì Covid-19 cũng tăng cao. Trong bối cảnh các tỉnh, thành phố đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, nên việc tổ chức tang lễ cho những người thân đã mất vì dịch bệnh Covid-19 của các gia đình, thân nhân không thể diễn ra theo tâm nguyện”.