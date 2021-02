Giữ lại vàng son

Mộc bản là ván gỗ có thể được nghệ nhân khắc tranh trên đó (những dòng tranh dân gian như Kim Hoàng, Đông Hồ, Hàng Trống, tranh làng Sình xưa đều được in từ mộc bản), hay những bản khắc chữ Hán Nôm in kinh Phật, sách, tài liệu…

Hiện tại, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa có khoảng 100 mộc bản và 1.000 bức tranh dân gian.

Chị không muốn bỏ qua cơ hội quý giá nào để giữ lại “tài sản” quốc gia.

Cùng với những trăn trở về việc mộc bản đang trước nguy cơ lụi tàn, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa còn nghĩ tới “kho” tranh dân gian mà các cụ để lại cũng dần thất truyền. Chị hì hụi tìm cách khôi phục lại. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ để tranh dân gian có thể “sống” khi nhu cầu, đòi hỏi của người chơi nhiều hơn, chị lại tìm cách nghiên cứu sáng tạo mẫu tranh dân gian mới.

Những mẫu tranh mới luôn có tính đối, chẳng hạn có âm - có dương, có đôi có cặp thể hiện sự đủ đầy, có thơ để cấu trúc tranh thêm chặt chẽ. Đó cũng là cách nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa giữ lại cách chơi tranh đối, tranh có thơ của người Việt.

“Quan niệm chơi tranh dịp tết của người thời nay không khác so với người thời xưa là mấy”, chị bảo. Người chơi vẫn chọn tranh theo những mong muốn, điều cầu chúc trong năm mới như cầu công thành danh toại (tranh công, tranh cá), đỗ đạt (tranh Cá chép vượt vũ môn), may mắn, tài lộc (tranh Phúc - Lộc - Thọ)... Tuy nhiên, đó chủ yếu là quan niệm của người miền Bắc, còn người miền Nam có sự khác biệt đôi chút khi mua tranh về để trấn trạch, mong những may mắn, và xua những điều xui rủi không cho vào nhà.