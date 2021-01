'Godzilla vs. Kong' tung trailer: Kong 'giáp lá cà' với cỗ máy hủy diệt Godzilla

Hai tông màu chủ đạo được các nhà làm phim sử dụng cho dự án lần này, đồng thời cũng đại diện cho hai quái vật khổng lồ là Godzilla và Kong : một màu xanh của nguyên tử và một màu vàng của khói lửa. Được cầm trịch bởi đạo diễn Adam Wingard, dự án Godzilla vs. Kong đã tung ra những hình ảnh tiếp theo trong trailer đầy đặn hơn về tình tiết sau teaser giới thiệu ngắn ra mắt trước đó không lâu.

Được đầu tư kinh phí lên đến 165 triệu USD , tác phẩm của hai hãng Legendary và Warner Bros. có cốt truyện được xem là sự giao nhau giữa hai thế giới quái vật Kong và Godzilla. Lênh đênh trên biển cùng loài người để đi tìm quê nhà của mình, Kong đã "kết nối" với một cô bé loài người. Cả hai có thể "giao tiếp" với nhau qua những cảnh phim chớp nhoáng trong trailer.

Thế nhưng từ lòng biển, "cỗ máy hủy diệt" Godzilla trồi lên, chạm trán với Kong và gây nên một cuộc chiến dữ dội mà con người trong trailer này, mặc dù có tung ra bao nhiêu vũ khí hủy diệt, vẫn như "phông nền" cho cuộc tỉ thí giữa hai titan khổng lồ.

Đoạn trailer tuy ngắn nhưng lại hé lộ nhiều tình tiết quan trọng về nguồn gốc của Kong. Bằng chứng là ở một cảnh, Kong chiến đấu với hai kaiju khác có cánh là Warbat. Nhưng Kong này, theo lý giải của Collider, không phải là Kong ở hiện tại trong phim Ảnh: Warner Bros.

Ở một cảnh khác trong trailer, Godzilla xuất hiện trên đất liền và chuẩn bị phát ra hơi thở nguyên tử hủy diệt nhiều tòa nhà cao tầng Ảnh: Warner Bros.

Để có được cuộc giao tranh giữa hai quái vật này như trong Godzilla và Kong, các nhà làm phim đã giới thiệu kỹ càng về chúng trong những phần phim trước đó. Quái vật Kong thì xuất hiện trong phim Kong: Skull Island (2017) của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, còn Godzilla thì xuất hiện từ phần phim cùng tên năm 2014 của đạo diễn Gareth Edwards, sau đó tiếp tục tái xuất trong phần tiếp theo là Godzilla: King of the Monsters năm 2019 của đạo diễn Michael Dougherty. Dự án Godzilla vs. Kong quy tụ dàn diễn viên như Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Millie Bobby Brown...

Cả Godzilla và Kong trong phần phim thứ 4 của "vũ trụ quái vật" trông phẫn nộ hơn khi chạm trán nhau trên biển Ảnh: Warner Bros.