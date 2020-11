Hà Myo khẳng định kết hợp rap với xẩm không phải vì rap Việt đang ‘lên ngôi’

Sự kết hợp này vừa thể hiện tính dí dỏm, hóm hỉnh đậm chất xẩm dân gian - âm nhạc truyền thống của đường phố Việt Nam, vừa có chất bụi bặm của nhạc rap - âm nhạc đường phố của Mỹ, trên nền nhạc EDM sôi động.

MV được ghi hình ở nhiều địa điểm nổi bật gắn liền với Hà Nội như khu vực Hồ Gươm với các hình ảnh từ cụm di tích Tượng đài Vua Lê và đình Nam Hương, đền Ngọc Sơn, nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội, đường Phan Đình Phùng...

Hà Myo trở thành Á quân và nhận giải Bài hát hay nhất về Hà Nội tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội với Xẩm Hà Nội Ảnh NSCC

Lý giải về ý tưởng kết hợp xẩm với rap và nhạc EDM, Hà Myo chia sẻ cô được biết đến xẩm qua lần Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam - nơi cô đang công tác, mời NSƯT Văn Ty về dạy. “Vốn là ca sĩ có sở trường phong cách nhạc nhẹ nhưng tôi đã ấn tượng với xẩm ngay khi được nghe NSƯT Văn Ty hát”, Hà Myo kể.

Khi Hà Myo đang chuẩn bị cho chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020, NSƯT Trường Bắc (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) đã gợi ý cô đến gặp nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long để có thể tìm được ca khúc vừa mang “chất” Hà Nội, vừa tạo được sự khác biệt.

Ngay sau đó, từ mong muốn của Hà Myo, Xẩm Hà Nội dựa trên lời dân gian đã được nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long soạn riêng cho cô (trong đó có phần lời của nhạc sĩ Thao Giang). Bài hát đã được nhà sản xuất âm nhạc VBK (Thế Phương), một tên tuổi gắn với nhạc EDM quen thuộc với giới trẻ và cũng là ông xã của Hà Myo, phối khí.

Trở thành Á quân và nhận giải Bài hát hay nhất về Hà Nội của cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội với Xẩm Hà Nội, Hà Myo quyết định thực hiện MV đánh dấu chặng đường âm nhạc mới của mình.

Đạo diễn Nguyễn Nhật Giang nói anh nhận lời làm đạo diễn của MV ngay khi nghe Hà Myo hát. Anh cho rằng, dù mới đến với xẩm nhưng Hà Myo hát rất đúng chất, giọng hát và phần thể hiện của cô đã được cộng hưởng nhờ bản phối của Thế Phương.

“Khi nghe xong, tôi nảy ra ý tưởng không làm MV đi theo nội dung mà hướng đến việc phá cách về mặt hình ảnh theo tiết tấu nhanh. Tạo hình tuân thủ yếu tố dân gian nhưng phải phù hợp với tạo hình hiện đại”, đạo diễn Nguyễn Nhật Giang chia sẻ.

Việc đưa rap vào xẩm khiến nhiều người có thể nghĩ ngay đến lý do rap Việt đang “lên ngôi”, còn người trong cuộc khẳng định đó hoàn toàn là do ngẫu hứng. “Trong quá trình phối khí, tôi nhận ra xẩm có nhiều nét tương đồng với rap. Chính vì thế, tôi đã quyết định thử rap vào, và không ngờ lại tạo nên hiệu quả như vậy”, Thế Phương lý giải. Trong MV, phần rap do Tobby Quốc Trung thể hiện.

“Mới đầu thấy lo không biết sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với rap và EDM sẽ thế nào. Nhưng khi tôi xem MV, tôi thấy rất mừng, đó không phải là sự kệch cỡm mà lại còn rất phù hợp. Tôi mong Hà Myo cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ quan tâm và phát triển hướng đi như thế này với chất liệu âm nhạc truyền thống”, NSƯT Văn Ty bày tỏ.