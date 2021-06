Hà Nội mùa Covid-19 trong mắt trẻ thơ

Lũ trẻ dường như đã lường trước được tình hình, ngoan ngoãn chấp nhận và ngay lập tức tìm cho mình những niềm vui khác, những thói quen khác. Minh Anh được mẹ cho thỏa sức tung hoành trên 3 mảnh tường đến 30m2, Nguyễn Tân (Đậu) ngoài đam mê làm Toán còn dành thời gian mơ tưởng đến những ngày tươi đẹp không có Covid với hàng phở bờ Hồ thơm nức mũi. Chị em Café - Merci thì cắp ghế ra đầm sen vừa ngắm hoa vừa tha hồ búng vẩy. “Ông cụ non” Tất Khánh tranh thủ nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật, các trường phái mỹ thuật và danh họa. Minh Châu (Chấu) mải mê sáng tác truyện tranh siêu nhỏ. Bông tập vẽ phong cảnh và chim chóc. Anh em “siêu quậy” Minh Quân (Nhím) - Khôi Nguyên (Dế) có vẻ như theo dõi sát sao tình hình chống dịch để cho ra đời những “siêu phẩm” vô cùng sinh động, ấn tượng về các biện pháp phòng chống dịch và tình người trong dịch bệnh…

Bức Stay at home của Nguyễn Hà Minh Anh

Những đứa trẻ của Urban Sketchers Hà Nội là vậy. Mỗi cô bé, cậu bé là một cá tính không thể trộn lẫn nhưng cùng chung tình yêu ký họa, yêu mỹ thuật, mỗi đứa trẻ là một nét chấm phá trong bức tranh hài hòa, đẹp đẽ của gia đình Urban Sketchers Hà Nội. Năm thứ 5 của triển lãm “Bé vẽ Hà Nội”, hình ảnh nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội cũng như các thành viên nhí của nhóm đã không còn quá xa lạ với người dân thủ đô. Đi đến đâu, nhóm cũng nhận được sự quan tâm, yêu quý của bà con lối xóm.

Năm 2021 dường như là năm nhóm đón nhận nhiều thành viên nhí mới gia nhập nhất từ trước đến nay. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua facebook, qua sách báo, nhóm đã được nhiều người biết hơn, nhiều bạn nhỏ yêu vẽ, yêu ký họa đã tìm đến với nhóm. Những gương mặt mới như Khánh An, Trần Lê Ca Thy, Ngọc Diệp, Chí Thành, Maki, Đằng Long, Minh Khuê… mang đến những gam màu mới, nguồn năng lượng mới cho nhóm. Đằng Long là những mảng màu lớn, táo bạo, đầy cá tính. Trần Lê Ca Thy, Khánh An là hai cô gái trầm tĩnh, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Chí Thành là chàng trai của những mảng màu tương phản cạnh nhau, rực rỡ và sinh động. Maki, Minh Khuê, Ngọc Diệp nhỏ nhưng giỏi võ, ba cô nàng luôn làm các Ôsin nghệ thuật bất ngờ với những chi tiết nho nhỏ ngộ nghĩnh và vô cùng tinh tế… Hi vọng rằng cùng với nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội, các con sẽ có môi trường để được cùng nhau trau dồi kỹ năng, nuôi dưỡng tình yêu hội họa, yêu mỹ thuật và có một cuộc sống đẹp hơn, hạnh phúc hơn.