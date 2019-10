Hai nhà biên kịch tai tiếng của 'Trò chơi vương quyền' rút lui khỏi 'Star Wars'

The Hollywood Reporter cho biết trước đó là hai nhà biên kịch này sẽ viết kịch bản, sản xuất phần phim Star Wars mới nhất ra mắt cuối năm 2022. Sự rút lui của hai nhà làm phim khỏi thương hiệu lâu đời này được cho là tín hiệu đáng mừng đối với người hâm mộ loạt phim.

Tháng 12 năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức phần 9 của loạt phim sử thi không gian Mỹ là Chiến tranh giữa các vì sao mang tên The Rise of Skywalker (Sự trỗi dậy của Skywalker). Chín phần phim này, ra mắt từ 1977 đến nay là câu chuyện phức tạp về dòng dõi Skywalker. Sau khi câu chuyện về Skywalker khép lại, hãng Lucasfilm (do Disney sở hữu) đã có sẵn kế hoạch về bộ ba phim thuộc thế hệ hoàn toàn mới của Star Wars, ra mắt lần lượt cứ hai năm một phim là 16.12.2022, 20.12.2024 và 18.12.2026.